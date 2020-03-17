А. П. Абросимову наградили медалью ордена!

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Закройщик верхней женской одежды ООО «Силуэт» Александра Петровна Абросимова указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокую награду ельчанке в торжественной обстановке вручил глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов.

Председатель областного Совета депутатов П. И. Путилин, А. П. Абросимова, глава региона И. Г. Артамонов во время награждения ельчанки.

Александра Петровна не так давно ушла на заслуженный отдых. Она отработала в ателье «Силуэт» 43 года. Сюда пришла после окончания ТУ-30 обычной швеей, затем для овладения технологией производства заочно закончила Клепиковский техникум легкой промышленности, позже специальные курсы в Кемерово и стала закройщицей высшего класса. А. П. Абросимова может работать с любыми видами ткани, а также кожи и меха. Иными словами, она мастер-универсал. Ее знает не одно поколение ельчанок, отдающих предпочтение индивидуальному пошиву одежды. К Александре Петровне ходило несколько поколений елецких модниц — от нынешних бабушек до их внучек. И не случайно: она разработала и внедрила в производство единую методику раскроя, которая позволяла не только подчеркнуть индивидуальность, особенности фигуры каждой заказчицы, но и добиться того, чтобы обновка смотрелась на женщине идеально. Сама Александра Петровна признается, что никогда не пользовалась стандартными лекалами, нужные детали выкроек для каждого клиента всегда рисовала сама.

Почти за 45 лет работы она подготовила немало квалифицированных мастеров, которые успешно трудятся и доныне пользуются уроками и секретами своего наставника — Александры Петровны Абросимовой.