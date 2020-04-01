ОКУ «Елецкий городской ЦЗН»
Уважаемые получатели государственных услуг в сфере занятости населения!
В связи с ограничительными мероприятиями по нераспространению новой коронавирусной инфекции, в период с 28 марта по 05 апреля 2020 г. приём получателей услуг в ОКУ «Елецкий городской ЦЗН» не производится.
Телефон «горячей линии» 5-38-42 (с 08 до 17 час.)
Электронная почта: elczng@yelets.lipetsk.ru
По вопросам записи на приём рекомендуем Вам воспользоваться интерактивным порталом службы занятости населения Липецкой области по адресу
https://szn.admlr.lipetsk.ru
О дальнейшем порядке дистанционного обслуживания все будут уведомлены дополнительно.
Будьте здоровы и находитесь дома!