новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Общество

С 1 апреля 2020 года вводятся правила подачи и рассмотрения жалоб о несогласии с вынесенным решением о назначении обеспечения по страхованию на несчастного случая

0 0

Приказом Минтруда России от 12.02.2020 N 62н «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб о несогласии с вынесенным территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации решением о назначении обеспечения по страхованию или об отказе в назначении обеспечения по страхованию» установлено, что с 1 апреля 2020 года вводятся правила подачи и рассмотрения жалоб о несогласии с вынесенным решением о назначении обеспечения по страхованию на несчастного случая.

Жалоба может быть подана застрахованным или лицом, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного лица, либо их законным или уполномоченным представителем (заявители).

Жалоба подается в вышестоящий орган — ФСС РФ в письменном или в электронном виде.

Установлен перечень сведений, которые указываются в жалобе, а также перечень прилагаемых документов.

Жалоба рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня ее регистрации.

О принятом решении Фонд в течение трех рабочих дней со дня его принятия уведомляет территориальный орган Фонда, решение которого обжалуется, и заявителя.

Фондом создается комиссия по рассмотрению жалоб, в состав которой входят ответственные должностные лица, а также на паритетной основе представители сторон социального партнерства.

Комиссия по рассмотрению жалоб является постоянно действующим совещательным органом. Положение о Комиссии утверждается Фондом.

Первый заместитель прокурора города Д.В. Мальцев

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

StopVirus

Ельчане о предстоящем голосовании

Уважаемые работодатели!

Определилась первая «Мисс весна — 2020»

И. Г. Артамонов открыл в Ельце ресурсный центр и вручил…

1 из 30

Подписывайтесь на нас @kznam_ru