С 1 апреля 2020 года вводятся правила подачи и рассмотрения жалоб о несогласии с вынесенным решением о назначении обеспечения по страхованию на несчастного случая

Приказом Минтруда России от 12.02.2020 N 62н «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб о несогласии с вынесенным территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации решением о назначении обеспечения по страхованию или об отказе в назначении обеспечения по страхованию» установлено, что с 1 апреля 2020 года вводятся правила подачи и рассмотрения жалоб о несогласии с вынесенным решением о назначении обеспечения по страхованию на несчастного случая.

Жалоба может быть подана застрахованным или лицом, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного лица, либо их законным или уполномоченным представителем (заявители).

Жалоба подается в вышестоящий орган — ФСС РФ в письменном или в электронном виде.

Установлен перечень сведений, которые указываются в жалобе, а также перечень прилагаемых документов.

Жалоба рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня ее регистрации.

О принятом решении Фонд в течение трех рабочих дней со дня его принятия уведомляет территориальный орган Фонда, решение которого обжалуется, и заявителя.

Фондом создается комиссия по рассмотрению жалоб, в состав которой входят ответственные должностные лица, а также на паритетной основе представители сторон социального партнерства.

Комиссия по рассмотрению жалоб является постоянно действующим совещательным органом. Положение о Комиссии утверждается Фондом.

Первый заместитель прокурора города Д.В. Мальцев