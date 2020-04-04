Пора валить

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Свыше 150 сухих и аварийных деревьев повалят на территории города до конца года. Еще у почти 600 обрежут и прорежут кроны.

Контракты на выполнение этих видов работ муниципальный комитет по коммунальному хозяйству заключил с елецким индивидуальным предпринимателем А. В. Жидковым, он выиграл оба тендера на электронных аукционах. Общая цена контрактов — 1236272 рубля, срок исполнения — до 31 декабря.



Повалить (без корчевания пней) предстоит 155 отживших свое деревьев мягколиственных и твердолиственных пород (кроме тополей), диаметр ствола — до 48 см. Кроме того, этот контракт предусматривает обрезку и прореживание крон деревьев при диаметре ствола до 400 мм (260 штук).

Во втором контракте указан аналогичный вид работ (обрезать и проредить подрядчика обязывают кроны 334 деревьев), плюс вырезка порослей молодняка (кроме тополя и ивы) в 29 местах.

Погрузка и вывоз древесины, наведение порядка после валки и опиловки — все это также прописано в перечне контрактных обязанностей подрядчика.

Следует добавить, что в Ельце ежегодно проводятся работы по озеленению городской территории, каждый сезон десятки новых саженцев появляются на улицах, в парках и скверах. Но, к сожалению, зачастую за подобный труд отдельные бессовестные земляки отплачивают черной неблагодарностью: едва ли не наследующий же день многие посадки оказываются поломанными или даже украденными, как это случилось с туями в Александровском сквере.