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Благоустройство

Пора валить

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Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Свыше 150 сухих и аварийных деревьев повалят на территории города до конца года. Еще у почти 600 обрежут и прорежут кроны.

Контракты на выполнение этих видов работ муниципальный комитет по коммунальному хозяйству заключил с елецким индивидуальным предпринимателем А. В. Жидковым, он выиграл оба тендера на электронных аукционах. Общая цена контрактов — 1236272 рубля, срок исполнения — до 31 декабря.


Повалить (без корчевания пней) предстоит 155 отживших свое деревьев мягколиственных и твердолиственных пород (кроме тополей), диаметр ствола — до 48 см. Кроме того, этот контракт предусматривает обрезку и прореживание крон деревьев при диаметре ствола до 400 мм (260 штук).
Во втором контракте указан аналогичный вид работ (обрезать и проредить подрядчика обязывают кроны 334 деревьев), плюс вырезка порослей молодняка (кроме тополя и ивы) в 29 местах.
Погрузка и вывоз древесины, наведение порядка после валки и опиловки — все это также прописано в перечне контрактных обязанностей подрядчика.
Следует добавить, что в Ельце ежегодно проводятся работы по озеленению городской территории, каждый сезон десятки новых саженцев появляются на улицах, в парках и скверах. Но, к сожалению, зачастую за подобный труд отдельные бессовестные земляки отплачивают черной неблагодарностью: едва ли не наследующий же день многие посадки оказываются поломанными или даже украденными, как это случилось с туями в Александровском сквере.

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