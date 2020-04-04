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Общество

С чего начинается ОМВД

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Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Если театр начинается с вешалки, то отдел полиции — с дежурной части. В этом подразделении первыми узнают о бедах людей, собирают и регистрируют информацию, анализируют ее и принимают меры по раскрытию преступлений по «горячим следам». С дежурной части каждого отдела полиции начинается знакомство граждан с органами внутренних дел.

Начальник смены дежурной части майор Сергей Попов (на первом плане) и оперативный дежурный старший лейтенант Денис Лапин — одни из лучших сотрудников ОМВД России по г. Ельцу.

На днях сотрудники дежурных частей в системе МВД отметили свой профессиональный праздник.
По информации штаба ОМВД России по г. Ельцу, в дежурной части горотдела полиции на сегодняшний день служат 23 сотрудника, ежедневно они принимают порядка 60 сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях.
Сотрудники дежурных частей не выслеживают преступников, не участвуют в погонях. Но зачастую именно от взвешенности их действий, быстроты принятия решений и хладнокровия зависят жизни граждан, да и самих полицейских. Именно по деятельности дежурной части общественность зачастую судит о работе полиции.
Работа дежурного — серьезный труд, который накладывает отпечаток на характер и жизненную позицию человека. Офицер полиции, служащий в дежурной части, должен обладать аналитическим складом ума: при поступлении сообщения о правонарушении необходимо грамотно оценить сложившуюся ситуацию, принять соответствующие управленческие решения по направлению на место происшествия тех сотрудников, к компетенции которых относится то или иное дело. Ответственность и исполнительность — тоже непременные качества сотрудника дежурной части: вся информация должна поступать вовремя, быть достоверной и максимально полной, а дежурный обязан постоянно находиться на месте, он не может позволить себе даже на 5 минут отвлечься или отлучиться. Не обойтись и без вежливости и корректности, знания психологии человека — общаться приходиться с разными людьми.
Пропал человек, ругаются соседи, обнаружили подозрительный предмет, произошли убийство, кража, разбой, хулиганы в подъезде… Каждое сообщение, поступающее в дежурную часть, требует немедленного реагирования, сотрудник этого подразделения должен действовать взвешенно, грамотно и быстро. Уметь не только получить первичные сведения, но и быстро рассчитать дальнейшие действия. И то, насколько оперативно сработает дежурный, во многом определяет исход дела.
Эта служба, на первый взгляд, как будто не видна. Но ее важность неоспорима.

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