Как аферисты наживаются на коронавирусе

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Ельцу предупреждают о возможности использования мошенниками ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В группе риска — пожилые, впечатлительные, склонные к тревожности люди. Факты «коронавирусного» мошенничества зарегистрированы почти во всех странах, пострадавших от этого инфекционного заболевания.

На практике жульничество происходит так: мошенники, одетые в средства химзащиты, в масках на лицах заходят в квартиры и убеждают, что по распоряжению властей они должны произвести обеззараживание жилплощади от вируса. Пока нежданные гости «дезинфицируют», жильцы очищаются от имеющихся в квартире (доме) денег и ценных вещей. Маскировка со спецодеждой и масками играет на руку преступникам — по словесным портретам их правоохранительным органам никогда не найти.

Действуют мошенники и по-другому: под видом врачей предлагают жильцам квартир провериться на наличие вируса, проникают в жилое помещение. Итог тот же — жилища обворовываются.

С самого начала распространения коронавируса в сети Интернет появились аферисты, рассылающие письма от имени официальных организаций. В своих обращениях мошенники сообщают последнюю информацию о заболевших коронавирусом в регионе получателя, а также перечисляют меры предосторожности во время эпидемии. К письму прилагается ссылка с адресом официального сайта центра по контролю заболеваний. Но на самом деле она ведет на посторонний ресурс. Этот сайт запрашивает логин и пароль от электронной почты. Таким образом ваши учетные данные оказываются в руках злоумышленников.

Еще один вариант «коронавирусной» аферы — электронные письма с просьбой о пожертвованиях на создание лекарства и вакцины от коронавируса.