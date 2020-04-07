Ельчанин побывал на Кубке мира

Маруся БЫКОВА

Ельчанин, студент ЕГУ им. И. А. Бунина Вячеслав Червяков, выступил в качестве атташе иностранных команд на Кубке мира по фристайлу, став одним из 20 счастливчиков, отобранных со всей страны.

Как стал добровольцем

Вячеслав активно занимается волонтерской деятельностью с 2017 года. Именно тогда прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где он побывал в составе делегации Липецкой области (его направление — «Творчество»), после него и вдохновился.

Сейчас Вячеслав популяризирует народную культуру и искусство в молодежной среде: проводит творческие мастер-классы по ткачеству и плетению поясов, лепке глиняной игрушки для всех желающих.

С 2018 года он реализует проект «Возрождая традиции», который направлен на занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ткачеством и плетением русских народных поясов. Благодаря этому малыши развивают мелкую моторику рук, творческое и логическое мышление. Проект транслируется в разных городах нашей страны.

В 2019 году как полуфиналист конкурса «Добровольцы России» Вячеслав был приглашен на международный форум добровольцев в Сочи, где стал лауреатом областного конкурса «Доброволец года — 2019» в номинации «Личный пример».

Как попал

на Кубок мира

Вячеслав признался, что в число счастливчиков попасть было не легко, предстоял сложный отбор, тесты и видеоконференция. Но ельчанин показал себя лучшим образом и стал одним из 20 волонтеров со всей страны, которые отправились в Красноярск в качестве атташе иностранных спортивных команд на Кубок мира по фристайлу. Кстати сказать, Слава был единственным из Липецкой области.

— Я давно хотел побывать в Сибири, и программа мобильности, которая позволяет всем неравнодушным добровольцам добраться до мероприятия, помогла мне воплотить мечту в жизнь! — поделился он впечатлениями.

В Красноярске пробыл 2 недели. Сначала было обучение, потом соревнования. Вячеслава и других волонтеров знакомили с обязанностями атташе, спортивными объектами, городом в целом.

— Нам необходимо было сопровождать команду на мероприятиях, помогать ей ориентироваться на местности. Я внимательно слушал экскурсоводов, которые рассказывали нам о городе, его истории и культуре, чтобы впоследствии все передать своим подопечным, — рассказал В. Червяков.

Ельчанин считает, ему очень повезло с командой — это были спортсмены из Беларуси, так что общий язык нашли легко. Он признается, что, общаясь с летающими лыжниками, узнал много тонкостей и секретов мастерства этого сложного и экстремального вида спорта — фристайла. Оказывается, он входит в программу зимних Олимпийских игр, основными дисциплинами которого являются лыжная акробатика, могул, ски-кросс, лыжный хафпайп, слоупстайл.

Команда, которую курировал Вячеслав, заняла 3-е место в общем медальном зачете среди девушек.

Что же дальше?

Студент ЕГУ им. И. А. Бунина рад, что побывал на Кубке мира. Он подружился с командами из разных стран, болел за них во время соревнований так же, как и за нашу сборную. Вячеслав уверен, что спорт должен объединять людей, не разделяя на своих и чужих.

— Меня очень вдохновила эта поездка. Общение с чемпионами мира и олимпийскими начинающими спортсменами останется навсегда в моей памяти. Уверен, что в будущем, знания и умения, которые дает волонтерская деятельность, помогут в жизни. Дальше — только больше, — подытожил Вячеслав Червяков.