Услуги: государственные и муниципальные.

Администрация городского округа город Елец информирует о возможности получения в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области следующих муниципальных услуг, государственных услуг в сфере переданных полномочий, а также услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями:

Государственные услуги

Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования Исполнение запросов граждан Российской Федерации

Муниципальные услуги

Предоставление градостроительного плана земельного участка Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Предоставление разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории городского округа город Елец Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей Прием заявлений, а также направление решений о безвозмездной передаче в собственность земельных участков, находящихся в государственной (неразграниченной) или муниципальной собственности городского округа город Елец, арендуемых гражданами, имеющими трех и более детей Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Елец Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала Присвоение, аннулирование адресов объектам адресации Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое помещение Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или земельных участков, на которых расположены здания, сооружения Выдача архивных справок, архивных выписок Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа город Елец Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в случае если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Елец и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования

Услуги, предоставляемые муниципальными образовательными организациями