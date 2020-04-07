Услуги: государственные и муниципальные.
Администрация городского округа город Елец информирует о возможности получения в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области следующих муниципальных услуг, государственных услуг в сфере переданных полномочий, а также услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями:
Государственные услуги
- Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования
- Исполнение запросов граждан Российской Федерации
Муниципальные услуги
- Предоставление градостроительного плана земельного участка
- Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
- Предоставление разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство
- Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках
- Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
- Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории городского округа город Елец
- Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей
- Прием заявлений, а также направление решений о безвозмездной передаче в собственность земельных участков, находящихся в государственной (неразграниченной) или муниципальной собственности городского округа город Елец, арендуемых гражданами, имеющими трех и более детей
- Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Елец
- Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала
- Присвоение, аннулирование адресов объектам адресации
- Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
- Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое помещение
- Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или земельных участков, на которых расположены здания, сооружения
- Выдача архивных справок, архивных выписок
- Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа город Елец
- Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
- Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в случае если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Елец и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог
- Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования
Услуги, предоставляемые муниципальными образовательными организациями
- Зачисление в образовательную организацию
- Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена
- Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы
- Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
- Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), календарных учебных графиках