Елецкие монахини-рукодельницы

Владимир РЯПОЛОВ,

ул. Коммунаров

Родные моего дедушки Георгия Кондратьевича Меренкова, сестра Ирина и дочь Наталия, много лет служили в Елецком Знаменском женском монастыре.

Ирина в 12 лет получила свидетельство Елецкого уездного училищного совета № 207, удостоверявшее, что «государственная крестьянка Ирина Кондратьевна Меренкова, родившаяся 1871 года апреля 16 дня, успешно окончила курс учения в начальном Домовинском сельском училище, в чем и выдано ей сие свидетельство за надлежащими подписями 1883 года июля 3 дня».

Девочка, по всей видимости, была способной ученицей, и по рекомендации ее законоучителя священника Дмитрия Некрасова Ирину приняли послушницей в Елецкий Знаменский женский монастырь. Затем девушка приняла постриг и стала монахиней.

Наталия учиться в сельском училище не могла — ее семья была бедной. Когда девочке исполнилось 10 лет, Ирина взяла ее к себе в церковно-приходскую школу при монастыре. Наталия Георгиевна уже когда была моей крестной, рассказывала, что в школе ее обеспечивали одеждой, питанием, учебными пособиями. Учили там не только грамоте, но и рукоделию. Наталия для себя выбрала вышивку. За время учебы она получила два похвальных листа «за отличное поведение и отличные успехи» (один датирован 1912 годом, другой 1913-м), подписанных настоятельницей игуменьей Рафаилой, законоучителями и учителями. Они хранятся в нашей семье — очень красивые, с золоченым орнаментом в виде виноградных листьев по краям.



В 1914 году 14-летняя Наталия, «дочь крестьянина деревни Мягкой Елецкого уезда», окончила двухклассную монастырскую школу («курс по первому классу», как написано в свидетельстве). Осталась при монастыре, сначала послушницей, а затем тоже приняла монашеский постриг.

Освоив мастерство рукоделия, Наталия выполняла довольно сложные заказы: вышивала скатерти, салфетки, платки, постельные принадлежности, делала узоры на одежде. Часто заказчики просили на работе выполнить вензель из начальных букв имени и фамилии. А еще на больших пяльцах Наталия хорошо умела стегать теплые ватные одеяла.

Ирина Кондратьевна и Наталия Георгиевна служили в Елецком Знаменском женском монастыре до его закрытия большевиками в 1929 году.

P. S. Мой дедушка Г. К. Меренков — участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского креста, он погиб на войне.