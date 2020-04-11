Как освятить вербы дома

Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции призвала верующих в наступившие выходные освящать вербы дома и рассказала, как это можно сделать.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресение), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома»

Уточняется, что сделать это можно следующим образом: пропеть (прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим «Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне».

После этого нужно трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», уточнили в рабочей группе. Ветви верб в России заменяют пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима встречали входящего в город Иисуса.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих сидеть дома и воздержаться от посещения храмов на период карантинных мер.

После праздника Входа Господня в Иерусалим, который отмечается в это воскресенье, у православных христиан начинается Страстная неделя в память о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа, а в следующее воскресенье наступает Пасха.

РИА Новости