Хочу в школу!

Мария КУКУЗОВА,

1-й класс средней школы № 12

Мне нравится ходить в школу, слушать любимую учительницу, общаться на переменах с друзьями. Но сейчас я учусь дома и грущу, потому что нас перевели на дистанционное обучение из-за объявленного карантина. Сильно скучаю по подруге Ксюше. Как жаль, что увидимся мы только через месяц.

Каждый день на мамин телефон приходят задания от учителя по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и даже ИЗО. Выполненные письменные работы фотографирует моя сестра и отправляет учителю, а устные — записывает на диктофон. Я очень переживаю, все ли делаю верно, но потом, когда мне ставят «пятерки», очень радуюсь.

Когда все уроки сделаны, я захожу на портал «Учи.ру», читаю книги про животных и играю в компьютерные игры. Учиться на карантине лучше, ведь не нужно вставать рано каждое утро. Но я все равно хочу снова в школу к своим друзьям и учительнице Алене Александровне Евдокимовой.