Спорт в Ельце накануне и в годы войны

Андрей ШЕВЯКОВ,

педагог ЕГУ им. И. А. Бунина

(по материалам архивов редакции газеты «Красное знамя»)

Восемьдесят лет назад, в конце 1940 года, городской комитет физкультуры и спорта (его возглавлял Н. Алексеев) подводил итоги, говорящие о том, что в Ельце заметно возросла военная подготовка, ставшая неотъемлемой частью различных состязаний. Ельчане активно сдавали нормы ГТО, соревновались в метании учебных гранат, легкоатлетических забегах, кроссах, пулевой стрельбе. А в городском саду, например, была установлена вышка, с которой любой желающий мог прыгнуть с парашютом.

Фрагмент матча открытия сезона 1941 г. по футболу.

Спортшкола

В то время в городе было несколько добровольных спортобществ: «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Учитель», «Пищевик», сборная фельдшерско-акушерской школы и другие. По решению Орловского областного комитета физкультуры в декабре 1940 года в Ельце открылась спортивная школа, где работали секции гимнастики (руководители Ефанов и Олейников, тренировавшие на базе учительского института), тяжелой атлетики (рук. Неделин — на базе СШ № 12), лыжная (Михеев), фехтования и рукопашного боя (Гудков).

Спортшкола была рассчитана на 80 человек из числа лучших спортсменов города. Из них в течение года готовили разрядников и значкистов ГТО второй ступени.



Радиошкола

В январе 1941 года на базе елецкого Осоавиахима (эта организация была предшественницей ДОСААФ) состоялось собрание радиолюбителей-коротковолновиков, которые создали собственную секцию радио и конструкторской работы. Здесь стали готовить из всех желающих высококлассных специалистов-радистов. Учитывая тогдашнюю мировую политическую обстановку и приближение войны, это объединение в последующем сыграло важную роль в подготовке квалифицированных связистов-профессионалов для Красной Армии. Кстати сказать, одним из участников елецкой секции радиокоротковолновиков был Н. И. Раевский, в будущем многолетний руководитель радиошколы г. Ельца.

Ночной переход для призывников

В 1941 году на заседании городского комитета по физической культуре Ельца был разработан план мероприятий на период с февраля по март. Обязательным условием выполнения плана стали соревнования для призывников, где юноши должны были получить знак ГТО 1-й ступени. В план мероприятий входили соревнования по хоккею с мячом среди спортобществ и школ, лыжные военизированные состязания с ночным (!) переходом и ориентированием на местности, коньки, сдача норм ГТО 2-й ступени.



Лыжи и коньки

Лучшие конькобежцы города

Вера Карташова и Леонид Ильин.

В январе 1941 года ельчане приняли участие в областных соревнованиях в Орле. В составе нашей команды было 8 лыжников и 4 конькобежца, в том числе и школьники. Так, ученик СШ № 12 Леонид Ильин занял 1-е место по конькам на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, став абсолютным чемпионом области. А учащиеся СШ № 8 Клава Родионова и Олег Драчев показали лучшие результаты в лыжных гонках на дистанциях 3 и 10 км соответственно. В самом конце того же месяца прошел городской лыжный кросс профсоюзов, в котором участвовали 285 человек.



Эстафета

В марте 1941 года состоялась лыжная эстафета в честь ХХIII годовщины Красной Армии. Участники этой акции И. Рязанцев, Ю. Киселев, П. Моргальников и А. Сумин под руководством В. Френцеля прошли на лыжах 185 км за 4 дня по маршруту Елец — Становая — Красная Заря — Заголещь — Орел. В пути елецкие спортсмены проводили беседы с жителями населенных пунктов о развитии и популяризации физической культуры в стране. Все участники этого похода были награждены Почетными грамотами Орловского областного комитета комсомола.

Участники лыжной эстафеты (Слева направо 1 ряд: Рязанцев, Френцель, Киселев;

2 ряд: Моргальников, Сумин.



Штыковой бой и гимнастика

В марте того же года при спортобществе «Спартак» открылись курсы подготовки инструкторов по физической культуре, а так же курсы штыкового боя, где изучались приемы рукопашного боя и фехтования. Руководил занятиями инструктор В. Гудков, специально обучавшийся этому искусству в Ленинграде.

Апрель в Ельце был объявлен месяцем гимнастики. В городе прошло несколько состязаний по этому виду спорта, в том числе среди школьников и студентов учительского института. Лучшими спортсменками и активистками, которые помогали в проведении соревнований, были комсомолки Стребкова, Абреимова, Целыковская, Кордышева и Турапова.

Участники стрелковых соревнований. (Справа налево) Г. Князев, Л. Ефанова, С. Белоусов, В. Болдырева, А. Назаров, М. Плотников.



Ставили рекорды

В конце первой декады апреля 1941 года в Ельце стартовал футбольный сезон, открывшийся матчем между местными командами «Спартак» и «Динамо». А в апреле ельчане соревновались по штанге и гранатометанию. На последних отличились работники паровозного депо Пашинин (с результатом 51 метр), Морев (44 м) и Парамонов (42 м).

В июне сборная команда города по легкой атлетике заняла 1-е место на областных соревнованиях. А в день начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года) елецкий спортсмен Г. Филиппов установил рекорд области по прыжкам в высоту с разбега, преодолев планку в 170 см.

Даже после начала военных действий в Ельце проходили соревнования по футболу, гранатометанию, стрельбе. Многие из участников были отмечены значками «Ворошиловский стрелок».



Сдавал лыжи для фронта

В конце сентября 1941 года вышел приказ о сдаче лыж для нужд фронта, состязания по этому виду спорта в городе прекратились. В период до 1943 года соревнования почти не проводились за исключением неофициального чемпионата по футболу 1943 года.

Жизнь местных спортсменов стала оживать лишь с 1944 года под руководством председателя спорткомитета И. Архангельской. Тогда в Ельце базировалось суворовское училище, питомцы которого победили в первенстве города по лыжам.



Первый кросс и первый матч

В апреле 1944 года был организован профсоюзно-комсомольский летний кросс на городском стадионе. В течение нескольких дней здесь состязались работники местных артелей, предприятий, школ, железнодорожного узла. Только в первый день в них участвовали 1593 ельчанина. А общая цифра вышедших на старт спортсменов — 4115 человек.

В начале июля 1944 года на стадионе впервые за годы войны состоялся товарищеский футбольный матч между командами «Динамо» (Орел) и «Спартак» (Елец). Несмотря на поддержку публики, победу тогда одержали гости со счетом 7:2.



Областные состязания

В октябре в Орле состоялись областные соревнования по легкой атлетике. Елец тут представляла сборная команда обществ «Динамо» и «Спартак». Ельчане заняли здесь 13 первых мест из 15. Отличился вернувшийся с фронта по ранению Г. Филиппов, который завоевал первое место в беге на 100 м, прыжках в высоту и длину. Он же дальше всех толкнул ядро — 9 метров 98 см. Еще один ельчанин — Авдеев — установил 4 рекорда области в беге на 1, 3, 5 и 10 километров.

15 октября в Ельце проходили областные соревнования ДСО «Спартак», в которых победили представители елецкого общества. Отличилась спортсменка Алексеева, ставшая лучшей в метании гранаты, прыжках в длину и беге на 100 м.

Лыжи возвращаются, спорт оживает

В декабре 1944 года открывается лыжная база на елецком стадионе. Здесь тогда было 100 пар лыж. Их использовали во время соревнований школьников на зимних каникулах. А еще учащиеся состязались на коньках, играли в шахматы.

В январе 1945 года в Ельце проходят лыжные гонки среди железнодорожных команд Ю.-В. ж. д. Победителями стала сборная Елецкого ж/д узла.

В первое воскресенье после победы в Великой Отечественной войне состоялся профсоюзно-комсомольский кросс с участием 700 юношей и девушек. В городе начинается подъем спортивных соревнований. Возвращаются домой фронтовики, возрождается футбол и хоккей, другие дисциплины. В числе лучших местных спортсменов — Владимир Болгов, Геннадий Филлипов, Виктор Френцель, Аркадий Иванов, Николай Раевский, Юрий Полухин, Мария Урусикова и многие другие.