О Ельце — в «PROбренде»

Ельчане претендуют на победу во 2-м международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд», объявленном Евразийским содружеством специалистов туриндустрии.

Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, работа в сфере туриндустрии продолжается. Подтверждением тому — конкурс среди городов, областей и территорий, который направлен на обмен опытом по созданию брендов и продвижению гостиничных и туристических услуг, а также взаимодействие всех заинтересованных в развитии сферы гостеприимства.

Ельчане пытают счастье в номинации «Брендированная сувенирная продукция»: наш город представляет Серафим Глушков (галерея «Художник») с авторской работой «Елецкий сувенир». Это елецкое мыло в оригинальной упаковке, коробочки из фанеры для печенья, кексов, конфет и других сладостей, разнообразные магнитики, елецкие пятнашки и другая продукция. Вся она отличается тем, что на ней изображены олень на фоне ели — элементы всем известного и узнаваемого герба города.

В этой же номинации участвуют и липчане: областной центр событийного туризма представил на конкурс «Сувенирную линейку» «Липецкая земля».

Есть надежда на успех и в категории «Видеобрендинг территории»: здесь на суд жюри представлен фильм «Елец — жемчужина Черноземья». Коллеги из столицы региона подготовили видеофильм «Добро пожаловать на липецкую землю!».

Итоги конкурса будут подведены в июне этого года. Кстати, в прошлом году в первом конкурсе «PROбренд» региональный турбренд «Липецкая земля» занял третье место. Будем надеяться, что в этом году конкурсантам повезет больше…