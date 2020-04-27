Трагедия и мужество

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Более 200 ельчан приняли участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, ставшей крупнейшей техногенной и гуманитарной катастрофой XX века.

Специалисты утверждают: масштабы трагедии могли бы быть намного масштабнее, если бы не мужество и не самоотверженные действия ликвидаторов. Они работали с полной самоотдачей, порой до конца не осознавая коварства невидимого врага: строили саркофаг, дезактивировали зараженные территории в 30-километровой зоне, участвовали в захоронении радиоактивных отходов, обломков ЧАЭС, техники. Дозиметры порой просто зашкаливали от непомерно высоких доз распада «мирного атома».

А кругом такая тишина…

Ликвидаторы попадали на место трагедии по-разному. К примеру, председатель городской общественной организации «Союз Чернобыль» Ю. Г. Зверев, позже награжденный орденом Мужества, по образованию химик-технолог, работал начальником цеха на заводе «Эльта». В ноябре 1986 года был призван на специальные военные сборы, а затем — на ликвидацию последствий на ЧАЭС. За 93 дня совершил 62 выезда на станцию.

Первый запомнил на всю жизнь: 25 ноября уже лежал снег, ярко светило солнце, небо — без единого облака. Казалось, что ничего не изменилось — покой и умиротворение вокруг. Но сердце щемило, и волнение никак не проходило. И тут Юрий Геральдович понял: кругом стояла мертвая тишина! Где бы мы ни были, нас окружают звуки: в городе одни, в деревне — другие, в лесу — третьи. Они разные, но они есть, их слышно! А здесь давящая, непривычная тишина, никаких признаков жизни — ни огонька в окне, ни дымка из трубы, ни лая собаки.

И еще Рыжий лес. До аварии это был обычный сосновый бор — зеленый, пахнущий хвоей и Новым годом. После взрыва он вдруг стал рыжим: деревья попросту умерли.



О технике, геройстве и дедушке

Ельчанин Владимир Васильевич Никитин попал в Чернобыль из Караганды — там он служил после окончания военного училища, причем довольно успешно — к 30 годам уже был майором. На ликвидации последствий аварии отвечал за несколько десятков грузовых машин, автокранов, бульдозеров: они должны быть на ходу, работать без сбоев. Однако эксплуатация в экстремальных условиях брала свое: спустя некоторое время техника стала выходить из строя. Никитина срочно направили в командировку на большую землю за запчастями. Руководство приготовилось чуть ли не месяц как-то обходиться без машин (то была эпоха тотального дефицита), а Владимир Васильевич вернулся обратно уже через неделю. Ему удалось достать два автокрана и почти вагон необходимых запчастей…

В Чернобыле большинство ликвидаторов делали дело, о себе задумывались мало. Поначалу многие просто не придавали значения коварству радиации, получали лишние дозы облучение, и тогда лучшее, что могло случиться, — внезапное кровотечение из носа… Стараясь выполнить задания, ликвидаторы нередко рисковали: на глазах Никитина вертолет, зависавший со специальным приспособлением для засыпки реактора смесью свинца и бетона, опустился так низко, что зацепился за стрелу крана и рухнул в энергоблок…

Как и в обычной жизни, в Чернобыле серьезное, даже трагичное шло рядом с комичным. Как-то ликвидаторы встретили дедка: он просился с ними в 30-километровую зону, мол, там, в огороде, припрятал на «черный день» три бутылки водки, надо бы отрыть спиртное… Уговаривал долго и жалостливо. В итоге мужики вошли в его положение, взяли с собой — иди, дед, копай! Пять минут стоят у брошенного деревенского дома, десять, пятнадцать — нет старика. Неужели обманул? Через полчаса пошли посмотреть. Глядь, а тот все копает! Подошли ближе, спрашивают: «Что ж так долго?». Взмыленный от напряжения дед кивнул на добычу: «Вот две отрыл, еще одна осталась…». Ликвидаторы взглянули и обомлели: на земле стояли две емкости литров по 50 каждая, не меньше…



Карусель Припяти

Наш коллега сотрудник «Красного знамени» Альберт Иванович Стягов, награжденный медалью «За спасение погибавших», в 1986 году служил офицером в Киевском оперативном полку внутренних войск. Его подразделения вместе с пожарными отправили к месту аварии буквально через несколько часов после взрыва энергоблока. Стягов и его товарищи занимались срочной эвакуацией местных жителей Чернобыля: говорили, что те уедут из дома всего на несколько дней, потому лучше брать с собой только самое необходимое. Тогда еще никто не знал, что они не вернутся обратно никогда.

После этого Стягов как помощник начальника продовольственной службы полка занимался обеспечением и доставкой продуктов питания в зону. А еще подкармливали местных жителей, которые по разным причинам отказались уезжать из своих домов, оставшись на зараженных территориях.

Однажды в Припяти Альберт Иванович увидел картину, которая врезалась в память: в пустом городе в абсолютной тишине вдруг медленно закрутилась детская карусель — от дуновения ветерка. Для обычной жизни — ничего особенного, а здесь — как кадр из фильма ужасов. Не забудет он и того, как день и ночь нескончаемой вереницей шли на станцию машины со стройматериалами для будущего саркофага.

И вот ирония судьбы: другая часть, где позже служил Стягов, будет охранять сидельцев исправительно-трудовой колонии, где отбывал 10-летний срок обвиненный и осужденный за случившееся директор ЧАЭС. В ИТК бывший руководитель станции был кочегаром…



Памятник спасшим мир

В 2011 году, спустя 25 лет после трагедии на ЧАЭС, в Ельце был открыт памятник ликвидаторам, выпущена книга о тех, кто ценою своего здоровья и жизни спас мир от последствий радиационной аварии в Чернобыле. У монумента ежегодно (за исключением нынешнего, когда дата совпала с режимом самоизоляции из-за распространения коронавируса) собирались ликвидаторы, чтобы вспомнить пережитое и товарищей, которых становится все меньше. К примеру, из 217 елецких чернобыльцев на начало 2020 года их осталось 130…

Чернобыль стал одновременно и трагедией, и местом, где тысячи людей проявили мужество. Так всегда бывает: халатность и непрофессионализм одних другие исправляют ценой невероятных усилий и настоящего подвига.

Сама собой напрашивается параллель из сегодняшней действительности: безответственное нарушение самоизоляции одними другие компенсируют самоотверженностью и полной отдачей сил, времени, знаний, здоровья, а порой и жизни.

Выводы каждый сделает сам.

В ТЕМУ:

Более 30 ликвидаторов аварии на ЧАЭС за добросовестное исполнение долга награждены орденом Мужества, свыше 50 — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 14 человек — медалью «За отвагу», 12 — «За спасение погибавших».