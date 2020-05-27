Татьяна Дунаева и старый вокзал

Маруся БЫКОВА

Одиннадцатиклассница школы № 24 Татьяна Дунаева стала дипломантом всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество» в номинации «Летопись родного края».

Одиннадцатиклассница школы № 24

Татьяна Дунаева — дипломант конкурса.

Свой труд ельчанка посвятила истории железнодорожного вокзала Сызрано-Вяземской железной дороги (станции Елец товарный), некогда расположенного в Лучке на пересечении улиц Сызрано-Вяземской и Мельничного переулка.

Вместе со своими учителями Т. Д. Киселевой и Т. И. Красновой старшеклассница использовала данные Российского государственного исторического архива, краеведческого музея, музея депо. Совместными усилиями были собраны и систематизированы уникальные материалы, раскрывающие роль некогда важнейшего вокзала города.

— Я выбрала эту тему потому, что меня всегда интересовала история родного Ельца, в том числе и его старинные здания. Мне кажется, они имеют особое значение, придают городу неповторимую атмосферу, — рассказывает Татьяна.

Девушка надеется, что результаты их двухлетней работы, которую она проделала с учителями, привлекут внимание общественности к уникальному историческому зданию, где бывали Бунин, Пришвин, Паустовский и многие другие знаменитости. Оно частично сохранилось, и его необходимо сберечь для потомков.

Несмотря на то, что ельчанка учится в 11-м классе и активно готовится к ЕГЭ, она находит время для исследовательской деятельности. Это ее первая научная работа, и Татьяна рада тому, что жюри отметило этот труд.