Главным врачом ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н. А. Семашко» назначен Вадим Владимирович Петров. На этом посту он сменил Глеба Игоревича Гутевича, который возглавил Липецкую областную клиническую больницу.

Вадим Владимирович Петров — главный врач ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н. А. Семашко».

Вадим Владимирович родился в Ельце, успешно закончил школу № 10. При выборе будущей профессии примером для подражания ему служил отец — Владимир Евгень-евич, работавший фельдшером в «Скорой помощи». Именно глядя на него, маленький Вадим мечтал стать медработником. В 1996 году он поступил в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург).

После окончания этого престижного учебного заведения у В. В. Петрова была почти десятилетняя военная медицинская служба на Северном флоте до 2010 года. Потом он трудился в главном управлении МЧС России по Тульской области. Работал врачом в специализированной пожарно-спасательной части Тулы, ельчанин нередко проводил лекции на городских праздниках и мероприятиях. Как правило, рассказывал людям, как оказывать первую помощь и, например, что делать при отравлении грибами.

Вскоре Вадима Владимировича пригласили в отдел лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской деятельности управления здравоохранения Липецкой области. Здесь он работал заместителем начальника.

А теперь В. В. Петров вернулся в родной город и возглавил коллектив Елецкой городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко. Не зря говорится, где родился, там и пригодился. Вадим Владимирович признается, что у больницы крепкая основа, большой потенциал и слаженный коллектив, в общем, есть куда развиваться и расти.

В составе елецкой горбольницы № 1 на базе бывшего филиала областной станции переливания крови в скором времени разместится и начнет свою работу лаборатория, в том числе и для диагностики коронавируса. Главный врач подчеркнул, что городу такой медицинский объект очень нужен.

В свободное время, которого сейчас стало совсем мало, Вадим Владимирович читает медицинские книги, повышает квалификацию на конференциях и вебинарах и, конечно, уделяет внимание своей семье, в которой растет маленькая дочка.

БЛИЦОПРОС:

— Ваша любимая книга?

— Сложный вопрос, даже не смогу на него ответить. Я люблю самую разную литературу, если это не макулатура.

— Любимый цвет?

— Не поверите, но не белый (прим. авт. — смеется). Красный — цвет жизни.

— Любимый фильм?

— Трудно выделить один, но пусть это будет «В августе 44-го…» по роману Владимира Богомолова «Момент истины (В августе 44-го)». Люблю военные фильмы, что-то в них есть, цепляющее за душу.

— Любимая песня?

— Пожалуй, композитора Давида Тухманова «День Победы». Без эмоций ее слушать невозможно.

— Любимое время года?

— Однозначно зима. Оно и понятно, долго служил на севере. У нас здесь нет таких крепких морозов, конечно, но все равно холод и снег — моя стихия.

КСТАТИ:

В связи с перепрофилированием инфекционного отделения ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н. А. Семашко» под прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией с 21 мая помощь гражданам по другим инфекционным заболеваниям может быть оказана:

взрослым в ГУЗ «Задонская ЦРБ», по адресу: г. Задонск, ул. Запрудная, дом 1;

детям в ГУЗ «Долгоруковская ЦРБ», по адресу: Долгоруковский район, село Долгоруково, ул. Тимирязева, д. 24.