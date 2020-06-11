Ельчанка удивила и победила

Маруся БЫКОВА

Ученица гимназии № 11 Елена Куреева победила в I Всероссийском конкурсе «История энергетики».

Елена Куреева — ученица гимназии № 11.

Его организовали Федеральное учебно-методическое объединение среднего профессионального образования и Национальный исследовательский университет «МЭИ», чтобы заинтересовать ребят историей энергетики. Организаторы уверены: развитие научно-технической, творческой активности детей способствует их профориентации в будущем.

Участниками состязания стали представители разных регионов, более 30 учебных заведений среднего и среднего профессионального образования. В финал были допущены 50 работ, среди которых и исследование ельчанки.

Жюри конкурса определяло победителей в девяти номинациях. Елена Куреева стала лучшей в «Истории одного изобретения», где ее конкурентами были еще 16 финалистов, но удача улыбнулась именно ельчанке. Девушка рассказала о своей разработке счетчика посетителей. Выполнять эту работу Елене помогала учитель физики гимназии № 11 Н. М. Австриевских.

— В проекте по созданию счетчика посетителей мне пришлось вначале составить схему и написать компьютерную программу для работы аппарата, а затем собрать модель. В итоге все получилось, счетчик отлично работает, — рассказала корреспонденту «Красного знамени» Елена Куреева.

Ельчанка считает, что использование подобных приборов будет востребовано в торгово-развлекательных центрах, учебных заведениях, на объектах транспортной инфраструктуры. Например, при пожаре или другой черезвычайной ситуации информация, полученная при помощи счетчика, может стать крайне полезна для эффективной работы спасателей. Также это устройство необходимо на объектах повышенной опасности, где работают с химическими, радиоактивными и взрывоопасными веществами.

Елецкой девушке удалось создать простой в изготовлении и надежный прибор.