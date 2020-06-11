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Бессмертный полк

Щукин Дмитрий Семенович

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Это мой дедушка. Он родился в селе Денисово Измалковского района в 1922 году. Я его видел только на фото и мало что знаю о нем, потому что, когда его не стало, моей маме было всего 12 лет. В Интернете мы нашли маленькую статью о моем дедушке. В ней написано, что он с первых дней Великой Отечественной войны находился все время на передовой. Дмитрий Семенович участвовал в обороне Сталинграда в 1942 — 1943 годах. В наступательных боях был трижды ранен и один раз контужен. Он был сапером.
В бою за город Апостолово в феврале 1944 года при отражении вражеской контратаки, действуя со станковым пулеметом, он помог ее отразить, уничтожил до десяти немецких солдат и офицеров.
Все 4 военных года он сражался на фронте. Победу встретил в Берлине. За боевое отличие дедушку наградили орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «Зв взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией».
В мирное время боевые раны давали знать о себе. Умер дедушка в 1973 году. Мы помним и любим его. Я ношу имя деда и горжусь им.
Д. ЕФАНОВ,
внук.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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