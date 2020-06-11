Космонавт № 3 сказал электрохимикам спасибо

Кира ФРОЛОВА,

заведующая библиотекой АО «Энергия»

Прочитала в «Красном знамени» (№ 30 от 4 июня 2020 г.) статью о посещении Ельца и елецкого предприятия № 351 (элементного завода) Германом Титовым (он же космонавт № 2) в середине 60-х годов прошлого века. Факты, изложенные в публикации, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Зато точно знаем, как на нашем элементном заводе, ныне АО «Энергия», 24 мая 1983 года побывал третий космонавт СССР — Андриян Григорьевич Николаев.

Моменты встречи с космонавтом Адрияном Николаевым на элементном заводе.



В то время каждый мальчишка мечтал о космосе. Да и взрослые относились к его покорителям с большим пиететом. Еще бы, первопроходцы околоземного пространства действительно были героями! Вот и встреча на предприятии стала торжественной, запоминающейся.

Кстати сказать, цель визита Андрияна Григорьевича была в том, чтобы выразить искреннюю благодарность сотрудникам, простым работникам завода за их труд и продукцию, которую они изготавливают. О многом он тогда не мог говорить открыто из-за секретности некоторых наших изделий и особенностях профессии космонавта. Но, видимо, речь шла о батарее, сделанной елецкими электрохимиками. Она выручила его в трудный момент, во время полета, и, возможно, даже спасла жизнь.

Моменты встречи с космонавтом Адрияном Николаевым на элементном заводе.



Аналогичную ситуацию показали в фильме «Время первых», снятом уже в наши дни про авангард покорителей космос. Там советские космонавты во время приземления оказались в глухой тайге и с помощью нашей батареи «Прибой-2с» смогли подать сигнал для спасателей, благодаря чему экипаж своевременно обнаружили и эвакуировали. Кстати, этот источник тока до сих пор производится в АО «Энергия», что говорит о высокой надежности продукции ельчан.

А мы помнили и будем помнить об исторической встрече с дважды Героем Советского Союза А. Г. Николаевым!