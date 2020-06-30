Ветеран педагогического труда пришла на участок для голосования

Отличник народного просвещения Г. В. Демина пришла на участок для голосования, потому что уверена: каждый сознательный гражданин должен принимать участие в важном государственном деле.

— Можно как угодно относиться к вносимым поправкам в Конституцию РФ, но высказать свое мнение по этому поводу обязательно нужно, — считает Галина Валерьевна.

— Нельзя оставаться в стороне от процесса, который определит будущее нашей страны на годы вперед, тем более что процедура эта проста и безопасна. Знаю, что многие ответственные и неравнодушные ельчане пришли на участки для голосования, выразили свое отношение к конституционной реформе. Мне понравилась атмосфера на нашем участке, расположенном в школе № 12. Здесь очень доброжелательные люди. Приветливо встретили, дистанционно измерили температуру, выдали пакет с индивидуальными средствами защиты (маска, перчатки) и шариковую ручку. В общем, было все продумано так, чтобы голосование прошло максимально комфортно и удобно.