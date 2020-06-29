Наблюдатель на голосовании по поправкам в Конституцию

А. Е. Попов,

преподаватель лицея сферы услуг, наблюдатель

— В наблюдатели на голосование по поправкам в Конституцию меня выдвинул коллектив лицея сферы бытовых услуг. Начиная с 25 июня, с первого дня голосования, я ежедневно дежурю на избирательном участке № 17. Моя обычная смена – с с 8 до 14 часов. Но приходится порой дежурить и до 18 часов – в те дни, когда поступают много вызовов по голосованию на дому. В основном выезжаем к пожилым людям, которые встречают нас доброжелательно.

И вообще на нашем избирательном участке обстановка позитивная. Члены комиссии, наблюдатели от Общественной палаты Липецкой области (а нас здесь трое) внимательно следят за тем, чтобы соблюдались все меры обеспечения эпидемиологической безопасности, за созданием комфортных условий для голосования, обеспечением тайны волеизъявления. За первые 5 дней голосования (встреча с А. Е. Поповым состоялась 29 июня – прим. редакции) каких-либо замечаний, нарушений не отмечалось.