«Сберкампус» для елецких школьников

Маруся БЫКОВА

Необычный школьный лагерь открылся благодаря благотворительному фонду Сбербанка РФ на базе гимназии № 97.

Это учебное заведение прошло непростой отбор среди образовательных организаций на предоставление гранта, который и позволил организовать «Сберкампус» в период летних каникул. Проект позволяет детям от 12 лет и старше в ускоренном режиме получить современные знания и навыки, освоить азы передовых технологий.

В течение трех недель ребята будут участвовать в познавательных программах, связанных с самыми разными направлениями обучения от виртуальных миров и урбанистики, до моделирования и инженерных систем.

Участники экологической исследовательской программы «Охотники за растениями» готовы к поиску нужных образцов флоры.



Например, в формате «Виртуальные миры» школьники разрабатывают маскот лагерной смены. Маскот — это персонаж, символ, олицетворяющий собой некую идею. Что-то вроде олимпийского мишки, или волка-забиваки, олицетворявших известные спортивные события — Олимпиаду-1980 и ЧМ по футболу-2018. Придумать и воплотить символ лагеря, нужно с использованием передовых технологий, в виртуальном пространстве.

Кроме того, ребята моделируют компьютерные игры, создают робот-манипулятор, осваивают азы подготовки экологических экспериментов и навыки работы с научным оборудованием.