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День города

Федор Иванович Елецкий и его потомки

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Роман ДЕМИН,
roman@kznam.ru

В следующем году древний Елец отметит 875-летие с момента первого упоминания о нем в летописных источниках (Никоновская летопись 1146 года).
В рамках подготовки к юбилею на страницах «Красного знамени» публикуются материалы, рассказывающие о славной истории нашего города. Представляем вниманию читателей очередную статью о династии князей Елецких и ее представителях.

Фрагмент оперы «Легенда о граде Ельце».

Прямые родичи Рюрика

Елецкие князья (родоначальником династии считается Федор Иванович Елецкий) по праву гордились своим родством с легендарным Рюриком. Существует даже генеалогическое древо, связывающее правителей нашего города с мифологическим предводителем варягов. Вот как оно выглядит:
Рюрик (800 — 879),
Игорь Рюрикович (? — 945),
Святослав Игоревич (940 — 972),
св. Владимир Святославич Красное Солнышко (? — 15/07/1015),
Ярослав Владимирович Мудрый (978 — 20/02/1054),
Святослав Ярославич (1027 — 27/12/1076),
Олег Святославич Гориславич (1055 — 01/08/1115),
Всеволод II Ольгович (1094 — 01/08/1146),
Святослав Всеволодович (? — 07/07/1194),
Всеволод Святославич Чермный (? — 1214),
св. Михаил Всеволодович (1179 — 20/09/1246),
Мстислав Михайлович Карачевский (?),
Тит Мстиславович (?),
Иван Титович Козельский (?),
Федор Иванович Елецкий (? — 1395),
Иван Федорович (? — предпол. 1415),
Юрий Иванович (?),
Иван Юрьевич (?),
Семен Юрьевич (?).


Участник Куликовской битвы

Федор Иванович Елецкий упомянут в числе участников эпохального сражения под командованием великого князя Дмитрия (Донского). Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 года. Тогда русская рать одолела полчище ордынского темника Мамая. Тот хотел заставить Москву и подвластные ей города вновь платить дань, причем даже больших размеров, чем оговаривалось во время выдачи ярлыка на великое княжение Дмитрию Московскому в 1371 году. Впрочем, сам Дмитрий с 1374 года вообще перестал давать Орде что-либо.
Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище» и «уряжению полков» в городе Коломне, елецкая дружина во главе с князем Федором находилась в составе рати Владимира Серпуховского, который в тот момент возглавлял полк правой руки.
Однако накануне битвы Владимир Серпуховской принял под командование засадный полк, тот самый «кулак» с отборными бойцами, что решил исход всего сражения в пользу русских в нужную минуту. В каком из этих двух соединений сражались ельчане, сказать трудно, но в любом случае они стояли насмерть, не посрамив чести родного города. Не случайно 5 сентября 2018 года делегация Ельца открыла на Куликовом поле памятный знак, посвященный князю Федору Елецкому и его дружине. Скромный обелиск занял свое место на Аллее памяти и единства у храма Рождества Пресвятой Богородицы.


Попал в «ЖЗЛ»

Значение Куликовской битвы трудно переоценить, ведь принимавшие в ней участие дружины из Москвы, Можайска, Серпухова, Боровска, Владимира, Костромы, Углича, удельных княжеств Ярославского, Ростовского, Новосильского, Муромского, Елецкого, а также Пскова, Новгорода Великого, Полоцка, Брянска и многих других городов пришли на сечу как представители разрозненных земель, нередко враждовавших между собой. После Куликовского сражения они почувствовали себя, по сути, единой нацией — русскими.
Интересно, что Федор Елецкий даже попал в издание «Жизнь замечательных людей». Вот отрывок из книги Юрия Лощица «Дмитрий Донской» (московское издательство «Молодая гвардия», 1980 г.):
«И уже окончательно растрогало Дмитрия Ивановича (великого князя Московского — прим Р. Д.) появление еще одного князя, его и в живых не чаяли зреть. То был Федор Елецкий, удельный вотчич с берегов Быстрой Сосны, то есть как раз оттуда, где сейчас вытаптывают траву мамаевы полчища. Елец — городишко пограничный, разнесчастный, года не проходит, чтоб не чинили ему ордынцы новых обид. Уж ельчанам ли перечить Мамаю! Им, кажется, сам Бог велел отсиживаться где-нибудь в лесных норах. Ан нет! Прослышал князь Федор, что русская рать спускается к Дону и из-под самых лап мамаевых выскользнул с малой дружиной и полетел встречь московскому князю. Семь бед — один ответ. Чем терпеть ежегодные посрамления, лучше в одночасье сложить головушки — и за свой Елец горемычный, и за обиды всей Руси. Счастьем сверкали глаза на чумазом лице князя-бедолаги. Он увидел рать неохватную, как море, дышащую жаром восхищения. Это было восхищение поступком горстки его ельчан. И, видя такое, ему хотелось плакать от радости, какой еще никогда в жизни не испытывал».


Гибель Ельца и спасение Руси

Ровно 625 лет назад (август 1395 года) над Русью, а также и Европой нависла новая угроза. Беспощадный Тамерлан двинул несметные полчища в завоевательный поход. Однако дошел он лишь до Ельца, разорил город и вдруг внезапно повернул своих свирепых воинов вспять.
Историки по сию пору спорят: почему так произошло? Есть мнение, что маленький гарнизон Ельца во главе с пожилым князем Федором Ивановичем столь отчаянно сопротивлялся, что грозный эмир решил: продолжение похода чревато неоправданно большими потерями. Отсюда, мол, и неожиданный исход из пределов Руси.
По другой легенде, в Ельце Тамерлану приснился сон, в котором Божия Матерь во главе с небесным воинством приказала ему покинуть Русскую землю под страхом смерти и неисчислимых бедствий. Явление так потрясло Тимура, что он тут же удалился восвояси.
По третьей версии, уход Тамерлана был спровоцирован восстанием, поднятым в Самарканде. Мятежники умертвили жену и детей правителя. Узнав об этом, разъяренный владыка народов отправился в Среднюю Азию, дабы покарать врагов.
Думается, каждая из приведенных выше историй имеет право на существование. Вполне возможно, что как раз совокупность причин вынудила Тимура прервать поход на Русь и Европу. Пусть так, но разве стечение всех обстоятельств не есть свидетельство свершившегося в Ельце чуда?!


Судьба города и князя

По преданию, защитники елецкой крепости во главе с князем Федором бились с воинством Тамерлана насмерть. После того как разъяренным штурмующим все же удалось ворваться в разрушенный и горящий город, оставшиеся в живых ельчане отступили за реку Елец (нынешний Ельчик). Там на Каменной горе стояла еще одна деревянная крепостица (старое городище). Окружив здесь израненных и измотанных долгой битвой русских воинов, неприятель предпринял решительный приступ. В итоге с нашей стороны были перебиты все, кто еще оставался к тому времени жив, а князь Федор Елецкий, по одной версии, попал в плен, а по другой, сложил голову вместе со своими дружинниками.
Несомненно, город и его жители пострадали от захватчиков сильнее, чем когда-либо. Об этом красноречиво свидетельствуют слова еще одного завоевателя — Саип Гирея, сказанные им спустя 50 лет (!) после нашествия Тимура. Осадив крепость Пронск, Гирей обещал его защитникам сделать с их городом то же, что Тамерлан сделал с Ельцом…
В память о ельчанах, погибших в 1395 году, в городе было и есть несколько памятников. К ним относятся: часовня на Красной площади (у собора), построенная в 1801 году, и часовня на старом городском кладбище, возведенная в середине XIX века. Еще одна часовня стояла над прахом убиенных Тимуром воинов — на пересечении улиц Октябрьской и К. Маркса (разрушена после революции), другая имелась в Черной слободе у Щурова моста (разрушена после революции). В 1895 году, в честь 500-летия избавления Руси от нашествия Тамерлана, в лучковской части Ельца заложили церковь во имя Божией Матери Елецкой, заступницы Русской земли.


Конец династии

Со смертью Федора Ивановича его династия не пресеклась. Так, в 1415 году в Никоновской летописи упомянут безымянный елецкий князь. Связано это с татарским набегом на город: «Повоеваша Татарове Елетскую землю и князя убиша». Вероятнее всего речь тут идет о сыне отважного Федора — Иване Федоровиче.
К середине XV века Елецкое княжество теряет статус удельного и переходит в вотчину Москвы. Елецкие князья идут на службу русскому государю, становятся воеводами, стольниками, боярами, придворными.
Один из последних представителей этого княжеского рода — Леонид Васильевич Елецкий — жил уже в ХХ столетии. Он закончил Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Служил в лейб-гвардейском уланском Его Величества полку.
В первую мировую Леонид Васильевич командовал гвардейским кавалергардским полком (был его последним военачальником), участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, получил звание генерал-майора.
После революции князь Елецкий активно участвовал в белом движении, в армиях Деникина и Врангеля. После разгрома белых уехал в Юго­славию, а затем в США. До самой смерти был председателем Союза российских дворян в Америке. Умер Леонид Васильевич Елецкий, не оставив наследников, 19 ноября 1958 года. Похоронен в 30 километрах от Манхеттена, в местечке Нануэт.
Ко всему этому можно добавить, что князь Елецкий — один из ключевых персонажей оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама», написанной по мотивам одноименной повести А. С. Пушкина. И хотя у Александра Сергеевича вовсе нет такого действующего лица, у Петра Ильича это соперник главного героя — Германа. Без арий князя Елецкого представить себе оперу великого композитора невозможно.

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