Первая «Елецкая высота» увенчалась успехом

Маруся БЫКОВА

В День физкультурника впервые на лыжной спортивной базе был проведен экстремальный забег с препятствиями «Елецкая высота».

Собравшихся приветствовал глава Ельца Е. В. Боровских. Он предложил сделать мероприятие и ежегодным. Спортсменов поздравила и президент региональной общественной организации «Олимпийский совет Липецкой области», заслуженный работник физической культуры РФ Е. Ю. Севостьянова.

Праздничная часть забега продолжилась церемонией награждения. Благодарственными письмами Управления физической культуры и спорта Липецкой области за большой вклад в пропаганду, популяризацию и развитие физкультурно-массового и спортивного движения Липецкой области были отмечены И. В. Агафонов, Н. П. Голубева, А. В. Зубова, Е. А. Лапченко, В. А. Черемухин.

Удостоверение и знак мастера спорта по гиревому спорту был вручен А. Б. Дятлову, многократному призеру всероссийских соревнований по гиревому спорту, а по дзюдо — Р. А. Моисееву, победителю первенства Центрального Федерального округа России по этому виду борьбы.



Перед началом «Елецкой высоты» для ее участников провели динамичную разминку, и гонка стартовала. Большинство команд (их было 12) состояло из 5 человек (4 мужчины и 1 женщина), и только детский сад № 33 выступал чисто женским коллективом.

Игроков ждала экстремальная трасса протяженностью около 2 километров с 15 препятствиями. В их числе — кантовка 300 килограммовой шины, крутые подъемы и спуски, туристическая полоса препятствий и многое другое. На завершающем этапе нужно было забраться всей командой в ЗИЛ Победы и нажать на финишную кнопку, звук которой означал конец гонки.

По итогам забега третье место заняла спортивная школа «Спартак», второе — команда Федерации легкой атлетики Ельца, а победила автономная некоммерческая организация (АНО) по развитию и организации спортивного туризма и активного отдыха. В числе лучших из лучших — Николай Митяев, Ярослав Мезенцев, Евгений Воравко, Павел Викулин и Наталья Панова.

Победителей и призеров наградили Кубками, медалями, грамотами, призами от комитета по физической культуре и спорту, а также Дипломами, сувенирами и памятными подарками от Олимпийского комитета России.

Все участники «Елецкой высоты» получили массу положительных эмоций и отметили важность такого мероприятия.