По заказу жителей, под контролем мэра

Олеся Азарова, Роман Демин

До 31 августа в Ельце должны закончить ремонт дорог. На многих объектах работы движутся к завершению. Но у горожан возникли вопросы по качеству ремонта, которые они адресуют в Инстаграм главы города Евгения Боровских.

Проблемы, в основном, две: отсутствие подъездов к домам и тротуары. В связи с этим мэр провел рейд по проблемным участкам.

Глава города обратил внимание еще и на отсутствие пандусов, а также большие швы в новой плитке. Представитель ООО «Елец дорога» принял замечания с пониманием, пообещал исправить недостатки, а в качестве бонуса благоустроить участок, прилегающий к Дому торговли: расчистить там заросли кустарника и установить лавочку с урной.

— Центр — лицо города. Нужно устранить все недочеты и доработать те вещи, которые цепляют глаз. Задача — сделать не просто хорошо, а отлично, — подчеркнул Евгений Боровских. — На следующей неделе начинаем благоустройство скверов Соломенцева и Бунина, примыкающих к улице Советской, и нам важно открыть по ней полноценное движение.

Ошибки исправят

Одна из самых проблемных улиц — Дякина. Непростой природный рельеф осложняется высоким уровнем грунтовых вод и родниками, которые часто размывали дорогу. Проектное решение по этому дорожному объекту подрядчику пришлось несколько раз корректировать в ходе ремонта дороги, в том числе с учетом мнения местных жителей.

Так под дорожным полотном появилось четыре трубы, которые собирают сточные воды и отправляют их в желоб на краю дороги. Пока конструкция отлично справляется со своей задачей: асфальт сухой, а из трубы под асфальтом вода стекает в желобок.

— Посмотрим, как эта технология поведет себя осенью и зимой. Качество покрытия определит экспертиза. Если дорога будет соответствовать ГОСТу, значит подрядчик сделал все правильно, — прокомментировал глава города.

Проблемы с водоотводом складываются и на улицах Новолипецкой и Кротевича. Местные жители предполагают, что установленные бордюры будут собирать воду на дороге. Сильных дождей пока не было, да и подрядчик работу еще не доделал. Однако если опасения ельчан оправдаются, дорожникам придется исправлять ошибки за свой счет, предупредил мэр.

Слово еще за экспертом

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» недавно была отремонтирована улица Кротевича, находящаяся в частном секторе. К асфальту у жителей претензий нет, но пространство около люков подрядчик не заделал. Играть детям вблизи таких дыр опасно. В присутствии мэра подрядчик пообещал, что исправит недостатки в ближайшие дни.

— Ситуация с ремонтом дорог в городе неплохая. Мало навести красоту, надо, чтобы они и эксплуатировались долго. У дорожников есть время исправить недостатки. Оплату производить будем только по результатам экспертиз, которые и покажут качество полотна, — заверил Евгений Боровских.

Народная площадка

Кстати, участие ельчан в благоустройстве города не ограничивается одним только контролем за ходом дорожных работ. В последнее время они все чаще становятся инициаторами проектов благоустройства. Так в 5-м микрорайоне Ельца по инициативе жителей многоквартирного дома появилась яркая многофункциональная детская площадка.

В прошлом году жильцы 120-квартирного дома на улице Спутников, 10 на общем собрании решили создать ТОС (территориальное общественное самоуправление) и принять участие в проекте по совершенствованию дворовой территории. При этом собственники квартир сами определяли, какие именно преобразования в сфере благоустройства им необходимы. И все 250 человек сошлись во мнении: нужна современная детская площадка.

Общая стоимость проекта, который они выбрали, составил около одного миллиона рублей. По условиям программы жители должны были внести шесть процентов от общей суммы затрат. Эти средства ельчанам помогли собрать спонсоры — местные предприниматели. Остальную, большую часть денег, составили субсидии из городского и областного бюджетов.

Всем стало комфортнее

Недавно все работы по монтажу детской площадки общей площадью 286 квадратных метров были завершены. Объект получился внешне привлекательным и функциональным. Например, под ногами здесь специальное резиновое покрытие, смягчающее удары при падении. Рядом оборудована песочница: она вынесена за территорию площадки. А вскоре по задумке жильцов появится еще и турник.

Помимо традиционных качелей-каруселей, лесенок и горок в этом детском уголке есть элементы для самых разных игр: мини-кольцо для бросания мячей, различные приспособления для лазания, развивающие ловкость и физическую силу. А еще имеется комплекс, состоящий из небольшого стола и стульев, где можно рисовать, читать книжки, играть в настольные игры.

Новая площадка пользуются большой популярностью не только у «своих» ребятишек — сюда приходят малыши и из близлежащих домов. Нужно видеть, как радуются ребята возможности с комфортом поиграть на новой площадке.

Марина Нацких, ее дочь Виктория и племянница Дина с удовольствием проводят здесь свободное время. По словам Марины Игоревны, ей нравится, что городок отвечает всем требованиям безопасности, что даже для родителей предусмотрен симпатичный деревянный диванчик с удобной спинкой. Кроме того, молодая мама особо подметила, что на площадке нет песка, которым было принято засыпать территорию подобных детских объектов еще несколько лет назад. Он всегда попадал домой, доставляя массу неприятных хлопот. Одним словом, в обновленном благоустроенном дворе стало комфортно взрослым и детям.