О должниках, потребительской культуре и многом другом

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

(по материалам пресс-службы ООО «ТЭКО-Сервис»)

Филиал регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ТЭКО-Сервис» действует в нашем городе уже полтора года. Сложный период становления, осваивания новой территории для тамбовской фирмы позади. Процесс работы с отходами налажен, основные проблемы, требующие каждодневного решения, обозначены. Мы попросили коммунальщиков назвать их. А заодно и подвести наиболее важные итоги по ряду направлений работы «ТЭКО-Сервис» в Ельце.

Свалка в поселке Электрик.

Долги наши тяжкие…

На сегодняшний день за услугу по обращению с коммунальными отходами елецкие потребители задолжали свыше 32,7 миллиона рублей. Большая часть этой суммы — 25,7 миллиона рублей — это долги населения. На коммерческих и бюджетных организациях Ельца «висят» 4,9 и 1,6 млн рублей за вывоз мусора соответственно. Наибольшая сумма долга среди коммерческих организаций — около 130 тысяч рублей, у индивидуальных предпринимателей поменьше — 110 тысяч рублей.

Процедура взыскания задолженности с неплательщиков проста, но эффективна. В первую очередь коммерческий отдел «ТЭКО-Сервис» обзванивает должников, предлагая оплатить долг добровольно. Если это не действует, неплательщикам отправляют досудебную претензию. Иногда, минуя эту процедуру, юридический отдел сразу подает заявление в соответствующий судебный орган о выдаче приказа на взыскание задолженности. Большинство должников начинают платить уже на этой стадии взыскания.

В противном случае судебные приказы отправляются юридическим отделом ТЭКО в местный отдел Федеральной службы судебных приставов. Когда к взысканию задолженности приступают приставы, к сумме основного долга, помимо госпошлины, прибавляется еще и пеня с исполнительским сбором. Поэтому как юридическим, так и физическим лицам выгоднее не доводить дело до суда. Тем более что региональный оператор по обращению с ТКО всегда идет навстречу потребителям и готов предоставить рассрочку, если у должника нет возможности выплатить всю сумму сразу.



Кто спрятался?

Параллельно с взысканием долгов региональный оператор постоянно занимается выявлением юрлиц, не имеющих договоров на обращение с ТКО, а таковых хватает. По закону (ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») все собственники твердых коммунальных отходов должны заключать договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого эти отходы образуются и где находятся места их сбора. Соответственно, потребитель обязан своевременно оплачивать предоставленные регоператором услуги.

Сотрудники коммерческого отдела «ТЭКО-Сервис» регулярно объезжают и обзванивают индивидуальных предпринимателей и коммерческие организации, находящиеся в зоне действия регионального оператора, предлагают заключать договор в добровольном порядке, разъясняют законность своих действий. Если предприниматели или руководители организаций договор заключать не желают, уже юридический отдел посылает списки таких организаций в прокуратуру для проведения соответствующей проверки.

По результатам проверки надзорный орган подает на эти организации иски в суд, который в свою очередь обязывает нарушителей закона заключить договор с региональным оператором.



Лопнувший контейнер: пластик — это не сталь, он не выдержит груды кирпичей или кучи обломков бревен.



Что и куда бросать

Еще одна проблема — потребительская культура, вернее ее отсутствие: зачастую и добросовестные, и «тайные» (бездоговорные) клиенты ТЭКО выбрасывают мусор абы куда, лишь бы от него избавиться. Хорошо еще, если речь идет о складировании действительно твердых коммунальных отходов, попадающих в предназначенные для них накопители.

Но чаще всего, подтверждают в «ТЭКО-Сервис», потребители просто не знают куда и что выбрасывать. Контейнеры на площадке предназначены для мелкого бытового мусора. Металлические клети — под ПЭТ-тару. Бункеры-накопители — для крупногабаритных отходов, таких, как разобранная мебель и старый матрац.

Строительный мусор (кирпичи, бревна, штукатурку) можно кидать в бункер только если вы его арендовали специально для этого вида отходов с их последующим вывозом и за отдельную плату. В остальных случаях сброс строительного мусора на контейнерных площадках и тем более в накопители под коммунальные отходы запрещен законом. Перегруженные пластиковые контейнеры лопаются при попытке их опустошить, у них ломаются колеса. В тариф вывоз отходов такого рода не входит, а попадая в мусоровоз, они могут поломать прессовочную установку.

Поэтому забрать подобный мусор иногда попросту невозможно. Вместе с тем, оставаясь на площадках, он способствует перенакоплению отходов, что, естественно, ухудшает экологическую обстановку и портит внешний вид города.

Растительные отходы также не относятся к коммунальным. Поэтому в рамках тарифа обрезанные ветки, а иногда и целые деревья региональный оператор, как и компании, работающие с ним на основании подрядного договора, не забирают. Это означает, что и выбрасывать обрезанные в частных домо­владениях и дворах ветки, траву и спиленные деревья в контейнеры и бункеры-накопители нельзя. Гораздо полезнее эти ветки и спилы измельчить в опилки или мульчировать. Если позволяет земельный участок, можно вырыть компостную яму. Растительные отходы таким образом превратятся в удобрение.

Что касается растительных отходов, образующихся на территории муниципалитета — во дворах, парках, на улицах, то их должны выво­зить городские коммунальные службы.



О контейнерных площадках

Обустраивает контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и требованиями, а также по просьбам жителей принимает решение об установке бункеров-накопителей местная администрация. За чистоту площадки отвечает хозяйствующий субъект — та же администрация или управляющая организация.

Региональный оператор по обращению с ТКО только вывозит коммунальные отходы из накопителей и подбирает оброненный при погрузке мусор — вот его обязанности по договору. Несанкционированные свалки «ТЭКО-Сервис» также убирает и вывозит этот мусор — но за отдельную плату и по отдельному договорному соглашению. По заявке администрации регоператор может помочь в установке на площадке бункера под КГО. Когда в этом есть необходимость, а у администрации города нет такой возможности, ТЭКО ставит свои контейнеры на площадки. Все это делается ради удобства потребителей и облегчения процесса вывоза отходов.

Однако по санитарным нормам контейнеры можно поставить не везде. Поэтому на некоторых городских улицах отходы вывозятся бестарным способом, по определенному графику — грузовики забирают вынесенные жильцами частного сектора пакеты с мусором.

И тут возникают свои сложности, связанные с особенностями вывоза. Многие жители, не зная графика проезда машин «ТЭКО-Сервис», выносят мусор когда попало. В результате пакеты в поисках пищи разрывают птицы, бродячие собаки, а ветер разносит остатки мусора по улице. Региональный оператор напоминает: отходы вывозятся в течение дня, преимущественно в первой его половине строго по графику (его, кстати, можно посмотреть на сайте ТЭКО по ссылке https://tekoservice.ru/doc/grafik_elets.pdf, есть он и на странице фирмы «ВКонтакте» в графе «Обсуждения»). На ночь пакеты лучше не выносить — история с собаками и ветром повторится.

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Как связаться со специалистами ООО «ТЭКО-Сервис»? Менеджеры по работе с физическими лицами: 8 (47-467) 5-50-53, 8 (47-467) 5-98-92, менеджеры по работе с юрлицами — 8 (47-467) 5-98-91, по вопросам вывоза ТКО (логистический отдел): 8 (47-467) 5-99-46, 8-915-860-16-44.