Елецкий самородок в Лиге Европы

Талантливый воспитанник елецкого футбола Дмитрий Лаврищев, впервые за всю историю существования этой популярной спортивной игры в нашем городе, сыграл в матче официального международного турнира Лига Европы.

Это второй по престижу и значимости (после Лиги чемпионов) ежегодный клубный футбольный чемпионат, в котором участвуют лучшие команды, прошедшие отбор в своих национальных первенствах.

Напомним, Евгений Лаврищев сейчас выступает в качестве форварда за армянский ФК «Ной» (г. Ереван). Клуб молодой, ему всего год, но, тем не менее, он уже успел выиграть Кубок Армении и занять второе место в национальном чемпионате, уступив лишь титулованному ФК «Арарат-Армения». Зато после этого «Ной» вырвал победу у того же соперника в матче за Суперкубок. Причем в решающей игре Дмитрий Лаврищев на 90-й минуте забил красивый гол, сравняв счет 1:1. В итоге его команда победила «Арарат» в дополнительное время. В общем, как не крути, а елецкий самородок один из самых ценных игроков ФК «Ной» и пользуется бешенной популярностью у поклонников клуба, не говоря уже про поклонниц!

Свою футбольную карьеру Дмитрий начинал в ФК «Елец» у тренера Сергея Николаевича Пузатых, который сразу приметил талантливого мальчишку. Надо сказать, что Лаврищев из футбольной семьи, его отец — Сергей Вячеславович в свое время играл за «Динамо» (Липецк) и другие команды, да и сегодня успешно выступает на региональном уровне. Однако сын пошел дальше отца и теперь прославляет елецкую школу футбола на международном уровне.

Что касается игры в Лиге Европы, проходившей в казахстанском Алматы, то нападающий Дмитрий Лаврищев провел на поле все 90 минут матча и имел два хороших момента для взятия ворот. Первый — удар головой, после которого мяч прошел чуть выше перекладины, а второй парировал блестяще сыгравший вратарь «Кайрата».

Итог: хозяева поля выиграли у команды Д. Лаврищева со счетом 4:1. Кстати сказать, два гола в этом матче забил знаменитый бразильский форвард Вагнер Лав — обладатель Кубка УЕФА-2005 с московским ЦСКА.

Несмотря на результат, сам факт участия елецкого футболиста в представительном международном турнире Лига Европы заслуживает уважения. К тому же у 21-летнего Дмитрия Лаврищева впереди еще немало матчей, в которых он наверняка проявит себя.