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Бессмертный полкГорожане

Алексей Павлович Родионов

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30 марта (18 ст. стиль) 1898 года в семье елецкого рабочего родился Алексей Павлович Родионов, в судьбе которого причудливо отразилась эпоха, превратившая обычного мальчишку-подмастерье в генерала и Героя Советского Союза. Хотя одними чудесами дело тут не обошлось. Про таких как он говорят: этот человек сделал себя сам.

В царской армии

Алеша Родионов был обычным елецким мальчишкой, таким же, как сотни его сверстников из небогатых семей. С 13 лет он уже начал работать подмастерьем в елецкой хлебопекарне. При этом умудрился получить неполное образование в земской или церковно-приходской школе.

В апреле 1917 года 19-летнего Алексея призвали на службу в Русскую императорскую армию. А уже через месяц он участник Первой мировой войны. До декабря 1917 года А. П. Родионов — рядовой 25-го легкомортирного артиллерийского дивизиона на Юго-Западном фронте.

После того как царская армия фактически перестала существовать, Алексей вступил в Красную гвардию (февраль 1918 года) и участвовал в Гражданской войне.

Гражданская война

Вернувшись в Елец, он с февраля 1918 по январь 1919 годов служит в местном красногвардейском отряде. Участвует в подавлении крестьянских волнений, вызванных изъятием у селян зерна и продразверсткой. В декабре 1919 года А. П. Родионов заканчивает елецкие курсы красных командиров, причем во время обучения здесь участвует в боях с конницей генерала К. К. Мамонтова (август того же года) и даже получает ранение в руку.

В последующем в течение двух лет он делает карьеру военного — от командир взвода заградительного отряда до командира роты стрелкового полка Западного фронта. Воюет против Шкуро, Деникина, белополяков, участвует в советско-польской войне и в боях с бандами в Белоруссии, получает контузию.

От комроты до коменданта Наркомата

Подлечившись после ранения, наш земляк заканчивает командирские курсы и служит в пехоте помощником комбата в Московском военном округе (МВО). С апреля по декабрь 1922 года участвует в борьбе с басмачеством в Узбекистане. Потом снова возвращается в МВО и учится на повторных курсах среднего комсостава (г. Москва). Далее А. П. Родионов назначался командиром роты, начальником полковой школы и командиром батальона в Московском военном округе.

С 1934 года наш земляк — помощник коменданта, а затем и комендант Наркомата обороны СССР (1938 — 1942 годы). В августе 1941 года во время налета фашистской авиации на Москву он получил ранение в ногу и шею. А. П. Родионова направили в Уфу, где тот прошел ускоренный курс Военной академии Генштаба.

Первый орден

С 1942 года Алексей Павлович участвует в Великой Отечественной войне. Его назначают командиром 302-й стрелковой дивизии. Командуя ей, он громил немцев под Сталинградом и Ленинградом, участвовал в  Ростовской и Донбасской операциях.

За проявленное мужество 22 июня 1943 года полковника А. П. Родионова наградили орденом Отечественной войны I степени. Вот что сказано в наградном листе:

«Неоднократно руководя боевыми действиями частей дивизии, проявил себя высоко культурным в военном отношении командиром, волевым, мужественным, стойким руководителем… Хорошо разработал и провел успешную операцию по захвату господствующей на местности высоты «Плоский шип». Высота была взята с малыми потерями с нашей стороны. В то время, как противник только убитыми оставил на поле боя до 150 человек. Противник предпринял ряд контратак с целью захвата обратно взятой высоты — все они были отбиты с большими для врага потерями, и высота прочно закреплена…».

Высшее звание страны

В октябре 1943 года из-за болезни Алексея Павловича отправили в госпиталь в город Макеевку Сталинской области (ныне Донецкая область), где офицер пробыл до февраля 1944 года. А затем его назначают командиром 77-й стрелковой Краснознаменной дивизии им. Серго Орджоникидзе. Под его руководством это подразделение особо отличилось в боях за Крым, трое суток ведя ожесточенные бои с противником. При этом А. П. Родионов все время находился в рядах наступающих.

Указом Президиума Верховного Совета СССР полковнику А. П. Родионову 6 мая 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за то, что:

«Выполняя задачу по развитию наступательных действий частей корпуса в Крыму с 11.4.44 г. и энергично преследуя противника в направлении г. Симферополя на плечах его ворвался в город.

Преодолевая горно-лесистую местность и водный рубеж Бельбек дивизия с ходу заняла г. Балаклаву и подошла к сильнейшей оборонительной полосе противника Сапун-горе, прикрывающей подступы к г. Севастополь. После непродолжительной подготовки и перегруппировки своих сил дивизия 7.5.44 г. перешла в решительное наступление, прорвала первую линию обороны противника и стремительным броском вырвалась на гребень горы и первая водрузила на ней Красное Знамя. Противник после ошеломительного удара последовательно провел несколько ожесточенных контратак. Дивизия, выдержав натиск противника и нанеся ему громадные потери, 9.5.44 г. опрокинула и обратила в бегство контратакующих и на плечах противника первой ворвалась в слободу Корабельную и гор. Севастополь, завершив тем самым великую битву за Крым…».

Орден Красного Знамени на грудь

А. П. Родионов умело воевал везде — на Украинском, Прибалтийском, Ленинградском фронтах. Участвовал в Крымской, Белорусской и Прибалтийской операциях, блокаде Курляндской группировки противника.

Не случайно 26 сентября 1944 года его наградили орденом Красного Знамени за руководство войсками в районе города Шауляй, где фашисты сосредоточили до 5 танковых дивизий, чтобы отрезать и контратаковать наши части, вышедшие к побережью Рижского залива. Однако комдив 77-й стрелковой дивизии умело организовал оборону и в течение 10 дней отбивал по 7 ежедневных танковых атак фашистов, нанеся превосходящим силам противника крупный урон. Наши бойцы уничтожили более двух тысяч солдат и офицеров вермахта, подбили и сожгли 187 танков, несколько десятков броне- и автомашин, самоходных пушек, бронетранспортеров и другой техники гитлировцев.

Памяти земляка

Генерал-майор Алексей Павлович Родионов, кроме Золотой Звезды Героя, награждался двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

После войны он продолжал службу в армии. С 1950 по 1951 год был военным комендантом советского сектора Берлина. В 1952 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба и в течение 5 лет оставался заместителем начальника Управления вневойсковой подготовки Главного управления боевой и физической подготовки сухопутных войск. В марте 1957 года уволился в запас, но продолжал вести активную общественную работу. Например, его личные вещи и фотографии есть в экспозиции известной диорамы «Штурм Сапун-горы» в Крыму.

Алексей Павлович умер 24 октября 1965 года, похоронен в Москве. Его имя носят улицы в Ельце, Севастополе и Симферополе. Кроме того, в нашем городе на площади Победы установлен горельеф героя.

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