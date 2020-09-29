Готовится «бомба» — «Игрок» по-питерски

Маруся БЫКОВА

В субботу, 17 октября, в драматическом театре «Бенефис» состоится премьера спектакля «Игрок» по автобиографическому роману Ф. М. Достоевского. Постановка приурочена к юбилею актрисы Людмилы Луник, о которой не раз писала городская газета. Корреспондент «Красного знамени» встретился и побеседовал с молодым питерским режиссером Игнатием Кирилловым, который готовит постановку на елецкой сцене.

Питерский режиссер Игнатий Кириллов.



Немного истории

Последний раз Достоевского в елецком театре ставил художественный руководитель и основатель «Бенефиса» Владимир Назаров в 2008 году. Это была пьеса «Дядюшкин сон», где главную роль отлично сыграла все та же Людмила Луник. Кстати сказать, за создание яркого сценического образа ее тогда удостоили областной театральной премии.

На сей раз к постановке привлекли молодого питерского режиссера Игнатия Кириллова. Он уже успел отметиться рядом успешных премьер в Санкт-Петербурге, Курске, Новокузнецке, Мурманске, Тамбове.

На вопрос, почему и как стал режиссером, Игнатий с улыбкой ответил: «У меня не было выбора!». Дело в том, что он из театральной семьи: мама работала завлитом в Мурманском областном драмтеатре, а папа — звукорежиссером.



Быть режиссером — удовольствие!

Так что совсем не случайно Игнатий поступил на факультет театрального искусства «Школа русской драмы им. И. О. Горбачева» (Санкт-Петербург). Здесь понял: ему больше нравится делать спектакли, нежели в них играть. Потому и продолжил образование в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, где получил профессию режиссера.

— Быть свободным режиссером — одно удовольствие, — говорит Игнатий Кириллов. — Намеренно не работаю в каком-то одном театре, мне нравится ездить по городам, ставить спектакли на разных подмостках. Ведь театр — не отдельное здание с артистами и публикой, а большое культурное явление, причем каждое уникально само по себе!

Свой первый спектакль «Нахлебник» Игнатий поставил в Новокузнецке еще на четвертом курсе вуза. С тех пор прошло 10 лет, за плечами молодого режиссера более 20 спектаклей.



О Достоевском

и «Бенефисе»

С «Бенефисом» молодой режиссер сотрудничает с августа.

— Достоевский — классика. А она формирует каждого из нас как личность. Федор Михайлович родоначальник многих современных жанров, в которых хочется творить. Впервые ставлю Достоевского, но от этого работать еще интереснее. Уверен, спектакль не должен быть скучным, поэтому в каждой своей постановке, в том числе и в Ельце, стараюсь увлечь артистов, а значит, в перспективе и зрителей, которым наверняка будет любопытно, — делится планами И. Кириллов.

Он также признался, что работать с елецкими актерами одно удовольствие, поскольку они люди опытные, очень артистичные и талантливые. К тому же за время коронавирусных ограничений артисты «оголодали» по сцене и теперь с особым удовольствием включились в процесс создания спектакля.



Кто выйдет на сцену?

В постановке «Игрок» задействованы 8 актеров: Людмила Луник, Татьяна Милова, Дмитрий Голобородов, Максим Краснов, Алина Ломакина, Андрей Скоров, Олег Дякин, Виктор Проняшкин.

— Мы хотим сделать театральный праздник для ельчан, чтобы до них дошло все то, что мы задумали, — подчеркивает Игнатий Кириллов. — Надеюсь, постановка понравится большинству зрителей. В «Игроке» мы делаем упор на биографию великого классика, ведь это автобиографический роман. В общем, должно быть интересно. Сейчас Сева Громовиков, кстати, очень талантливый театральный художник, доделает декорации, и, на мой взгляд, получится «бомба»!



Об увлечениях

и Ельце

В свободное время (особенно много его было в период самоизоляции) И. Кириллов смотрит старые фильмы, читает классику, научную литературу, изучает историю, не обходит вниманием компьютерные игры. Несмотря на насыщенный рабочий график, успевает уделять время семье. У Игнатия растет сынишка, которому в день премьеры «Игрока» исполнится 5 лет.

За два месяца питерский режиссер успел увидеть Елец и очароваться городом. Признается, что наслаждается его атмосферой, тихими улочками, старинной архитектурой, неспешным течением здешней жизни.

— У вас в Ельце сердечные и добрые люди, это очень приятно. А просыпаться под звук колоколов — мечта, которая осуществилась именно тут. Если выдастся возможность, то обязательно вновь приеду сюда с семьей, чтобы познакомить близких с замечательным древним городом, — завершает нашу беседу Игнатий Кириллов.