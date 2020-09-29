«Антоновские яблоки» в новом формате

Маруся БЫКОВА

В этом году XI межрегиональный событийный фестиваль «Антоновские яблоки» в связи с запретом культурно-массовых мероприятий на территории Липецкой области прошел в необычном формате: привычные ярмарки и народные гуляния были исключены из программы. Взамен в музеях состоялось открытие выставок — как один из способов отдать дань памяти знаменитому писателю.

Выставка «Автографы великого писателя» в литературно-мемориальном музее И. А. Бунина.

Уникальные выставки

В музее воинской славы открылась выставка «Иван Бунин — живописный поэт Серебряного века».

Ее организаторами выступили Министерство культуры РФ, администрация городского округа город Елец, Елецкий городской краеведческий музей и творческое объединение «Время молодых XXI».

— Наш творческий проект многоэтапный, — отметила президент объединения «Время молодых XXI» Наталья Костецкая. — Этой весной художники посмотрели спектакль по произведениям Ивана Бунина, а также посетили мероприятия в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына и в библиотеке Бунина (г. Москва). Летом планировались экскурсионные поездки с пленэром по родным местам Ивана Алексеевича — в Тульской и Липецкой областях. Эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в планы, но мы рады, что смогли приехать в Елец.

На выставке представлены работы молодых художников — учащихся и выпускников ведущих художественных колледжей и вузов: МГАХИ им. В. И. Сурикова, МГХПА им. С. Г. Строганова, ВГИК им. С. А. Герасимова, Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и других. В экспозиции — живописные и графические работы, иллюстративный материал в сочетании с образами героев произведений И. А. Бунина, демонстрируются работы, созданные молодыми художниками во время пленэра в Ельце и его окрестностях и экскурсионной поездки в Озерки.

*

В Доме-музее Н. Н. Жукова открылась выставка одного произведения «Почитательница Бунина».

Рисунок был написан Николаем Николаевичем в 1953 году. Хоть художник и жил в Москве, воспоминания о Ельце сопровождали его на протяжении всей жизни. Это произведение выставляется довольно редко. В музей оно было передано из мемориальной мастерской Н. Н. Жукова в Москве. Кстати, экспонироваться рисунок будет до 22 октября.

*

В литературно-мемориальном музее И. А. Бунина открылась уникальная выставка «Автографы великого писателя».

Здесь представлены книги с автографом и дарственной надписью Ивана Бунина. Они изданы при его жизни. Еще одним диковинным объектом остается подлинная фотография нобелевского лауреата с надписью, сделанной самим писателем. Есть и личные вещи юбиляра: очки, конверты от писем. Выставка про­длится 2 недели. Здесь же проходят театрализованные экскурсии «В гостях у мещанки А. О. Ростовцевой». Попасть на такую интерактивную программу можно по предварительной записи.

Театрализованная экскурсия «В гостях у мещанки А. О. Ростовцевой» в литературно-мемориальном музее И. А. Бунина.



Встречи,

крокет и шашки

В музее народных ремесел и промыслов состоялась литературная встреча «Читаем Ивана Бунина» с мастер-классом по изготовлению сувенира из фетра «Осеннее яблочко».

*

В Детском парке прошел мастер-класс по основам игры в крокет.

Дети и взрослые с удовольствием попробовали свои силы в этом развлечении. Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства и Елецкий городской краеведческий музей провели мастер-класс, рассказали историю возникновения игры, которая стала популярна в России в 60-е годы ХIХ столетия. Крокет был завезен к нам из Англии аристократами-англоманами и стал непременным атрибутом тогдашнего светского образа жизни.

*

В городском парке состоялся турнир по русским шашкам, приуроченный к «Антоновским яблокам».

Его организаторами выступили комитет по физической культуре и спорту администрации Ельца, городская Федерация шашек и судейская коллегия во главе с Д. П. Бочаевым. По итогам встречи места распределились следующим образом: 3-е — Вячеслав Полянский, 2-е — Владимир Новиков, 1-е — Виктор Водопьянов.

Мастер-класс по основам игры в крокет от Елецкого городского краеведческого музея.



Спектакли, пленэры и акции

На сцене драматического театра «Бенефис» в рамках событийного фестиваля «Антоновские яблоки» зрители увидели постановку Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого «Рассказы эмигранта» по мотивам произведений И. А. Бунина.

В свою очередь театр «Бенефис» привез на гастроли в Липецк спектакль «Красотки, или О чем говорят женщины» по пьесе Лоры Каннингем. Липчане очень тепло приняли спектакль и долгими аплодисментами не отпускали со сцены наших актеров.

*

Атмосферу фестиваля в городе также создавали юные художники, вышедшие на улицу с мольбертами для участия в живописном пленэре «Под открытым небом».

Моделями стали юноши и девушки, учащиеся детских школ искусств № 3 и 4, одетые как персонажи бунинских произведений. Популярными местами для творчества и вдохновения были Петровский и городской парки, улица Мира.

*

Учащиеся школ, ссузов, вузов, воспитанники детских садов, руководители образовательных и культурных учреждений приняли активное участие в интернет-акции «Читаем Бунина».

Глава города Е. В. Боровских тоже присоединился к ней, выложив в Instagram свое прочтение отрывка из романа «Жизнь Арсеньева».



Конференция

по Бунину

В ЕГУ им. И. А. Бунина в рамках празднования «Антоновских яблок» прошла трехдневная Всероссийская научная конференция «Россия Ивана Бунина и культура русского подстепья», посвященная 150-летию со дня рождения И. А. Бунина.

Ее участниками стали ученые, известные буниноведы, молодые исследователи творчества Ивана Алексеевича Бунина и других писателей русского подстепья из Ельца, Липецка, Орла, Москвы, Белгорода, Воронежа, Ярославля, Тольятти, Балашихи, Твери, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Архангельска, Сыктывкара.

С приветственным словом к собравшимся обратились проректор по научной работе ЕГУ им. И. А. Бунина Г. Н. Попова и заместитель главы администрации города М. В. Селянина.

Как известно, елецкие ученые первыми в Советском Союзе в 60-е годы прошлого столетия «взялись» за изучение творчества Бунина. Преподаватель пединститута Софья Васильевна Краснова тогда организовала первые фольклорные экспедиции студентов в родовые бунинские Озерки под Ельцом.

В 1968 году в Ельце прошла первая Всероссийская научная конференция, больше известная как съезд буниноведов. Это было накануне 100-летия писателя. В 80 — 90-х годах центром изучения творчества Ивана Бунина стала кафедра историко-культурного наследия под руководством Галины Павловны Климовой, профессора, известного буниноведа.



Елец

стал первым!

В этом году череда научных конференций началась именно в Ельце. В программу включены пленарное заседание, пять секционных, «круглый стол» «Актуализация творческого наследия И. А. Бунина в современном культурном пространстве», посещение выставочной экспозиции «Россия Ивана Бунина» и экскурсия по бунинским местам Ельца и округи.

На секциях подняли значимые проблемы, позволяющие всесторонне исследовать литературное, публицистическое и эпистолярное наследие Ивана Бунина и других писателей русского подстепья.

В своем выступлении заместитель ректора по учебно-воспитательной работе ЕГУ им. И. А. Бунина И. М. Курносова отметила, что с каждым годом интерес к творчеству Бунина не утихает, а растет.

Помимо конференции, в университете стартовал просветительский фестиваль «Студенческая Буниниана», посвященный юбилею. С помощью видеосюжетов, размещенных в соцсетях университета, студенты-организаторы будут знакомить аудиторию с жизнью и творчеством писателя.