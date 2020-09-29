Доверчивость стоит денег

по информации штаба ОМВД России по г. Ельцу

Горотдел полиции продолжает фиксировать многочисленные случаи мошенничества, которые происходят чаще всего из-за излишней доверчивости ельчан. Практика показывает, что наши земляки зачастую по-прежнему готовы легко расстаться со своими деньгами, едва ли не по первому требованию разного рода жуликов.

Почти 18,5 тысячи рублей перевела 45-летняя ельчанка для оплаты покупки вещей в детском интернет-магазине. Затем неоднократно пыталась связаться с продавцом, но тот как в воду канул. У другого пользователя Интернета, 25-летнего ельчанина, взломали страницу в соцсети «ВКонтакте». «Друг» попросил потерпевшего перевести 24 тысячи рублей, что и было сделано.

Мошенничают и с банковскими картами, которые были украдены у владельцев. К примеру, с украденной в одном из супермаркетов города карты 30-летней ельчанки злоумышленник, пользуясь бесконтактной системой оплаты, снял посредством покупок в магазинах свыше 8 тысяч рублей.

Полицейские отсмотрели видеозаписи камер магазина, где украли банковскую карту и установили личность предполагаемого вора. Это 20-летний парень, уроженец Ростовской области.

Обманув 58-летнюю жительницу Становлянского района, жулики по телефону уговорили взять кредит (свыше 200 тысяч рублей). Потом по наущению обманщиков женщина сняла деньги и перевела их на счет, названный мошенниками. В другом случае 32-летнюю ельчанку «предупредили», что на нее якобы пытаются обманным способом оформить кредит — звонили от имени «службы безопасности» банка. Клиентка «предотвратила» операцию, сообщив жуликам реквизиты своей карты. В результате с ее счета преступники сминусовали почти 124 тысячи рублей.

По всем вышеназванным фактам горотдел полиции возбудил и расследует уголовные дела. Правоохранители же в сотый раз напоминают владельцам банковских карт азбучные истины: ни в коем случае не надо вступать в диалог с «работниками банка» (в том числе с настоящими, предлагающими оформить кредит; девушки из cool-центров с подобными предложениями звонят буквально каждому абоненту, даже если в этом банке у него нет счетов).

Нуждающийся в кредите идет в отделение кредитного учреждения и оформляет ссуду. Деньги с вашего банковского счета никто не похитит, если вы сами в этом мошенникам не поможете: банковские системы достаточно защищены от взломов.

При звонке подобных «доброхотов» нужно просто не реагировать, заносить номер в «черный список» (в спам) телефона. А если есть желание проверить свой счет — дойдите до отделения банка. Но ни в коем случае никакие «проблемы» по телефону не решайте!