Проект Вячеслава Червякова отмечен грантом

Маруся БЫКОВА

Студент ЕГУ им. И. А. Бунина Вячеслав Червяков стал участником проектного форума «Селиас», собравшего около 500 представителей активной молодежи страны в Астрахани.

Ельчанин стал единственным участником от Липецкой области, сумевшим пройти предварительный отбор. Мало того, он вновь отличился: Вячеслав успешно защитил свой проект «Возрождая традиции — помогаем детям» на грантовом конкурсе, состоявшемся в рамках молодежного форума.

Вячеслав Червяков во время проведения мастер-класса.



— Я показал цикл занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В ходе этих уроков увлекаю ребят ткачеством и плетением поясов. Упражняясь в старинном промысле, мои подопечные улучшают психофизическое состояние и социально адаптируются. Мой проект направлен также на сохранение традиционных ремесел наших предков и (в будущем) на организацию работы с детьми с ОВЗ на постоянной основе в творческой студии. В стране не так много мастеров, которые передают секреты ткацкого ремесла. Я один из них, и мне это интересно, — рассказал журналисту «Красного знамени» Вячеслав.

На «Селиасе» талантливый парень получил грант — 343 тысячи рублей на развитие своей добровольческой инициативы. Эти деньги пойдут на реализацию проекта на базе детского оздоровительного лагеря «Елочка» в 2021 году. Планируется, что в нем будет задействовано 240 юных жителей региона, интересующихся старинным ремеслом ткачества. Творческая мастерская для этого уже существует. А благодаря средствам гранта можно будет закупить сюда ткацкие станки. С их помощью появятся новые возможности для занятий с детьми с ОВЗ, что поможет развитию мелкой моторики рук, раскрытию творческого потенциала ребятишек.

— Дети с ОВЗ нуждаются в повышенном внимании. Занимаясь творчеством и ощущая поддержку педагога, они приобретают уверенность в своих силах и возможностях. В психологически комфортной обстановке дети раскрепощаются, а творческий процесс — изготовление своими руками изделий народного искусства — дает арт-терапевтический эффект. Помимо этого, общаясь в группе, ребята смогут найти друзей и единомышленников, — считает Вячеслав Червяков.

Важно отметить, что такая терапия полезна не только детям, но и взрослым людям. Жюри отметило подготовленность Вячеслава, его внешний вид (ткач выступал в русском народном костюме), заинтересованность в собственном проекте, а также перспективы и возможности дальнейшего развития интересного дела.

Кстати сказать, недавно Вячеслав представлял наш регион на всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна — моя Россия». Молодой человек рассказал об этнографии Липецкой области и показал мастер-класс по плетению поясов.