Учиться идти домой

Полицейские городского и транспортного отделов МВД совместно с сотрудниками Елецкой дистанции пути провели в елецких образовательных учреждениях профилактическую акцию «Безопасная дорога домой».

Участники акции Любовь Зотова, Максим Дорохин и Инна Колесникова на уроке безопасности в школе № 23.

Как сообщили «Красному знамени» в отделении по делам несовершеннолетних (ОДН) горотдела полиции, эта акция проводилась для того, чтобы в очередной раз напомнить детям правила поведения на проезжей части, разъяснить им, что жизненно важно быть внимательными, осторожными и осмотрительными не только на дороге, но и на объектах железнодорожного транспорта. Также школьникам напомнили правила перехода проезжей части и вождения велосипеда, катания на самокате и скейте.

Одно из образовательных учреждений города, где рамках этой акции побывали инспектор группы по делам несовершеннолетних Елецкого ЛО МВД России на транспорте капитан полиции Максим Дорохин, специалист по охране труда Елецкой дистанции пути Любовь Зотова и инспектор ОДН ОМВД России по г. Ельцу старший лейтенант полиции Инна Колесникова, — школа № 23, там для учащихся провели уроки безопасности.

Сотрудники полиции привели примеры нескольких фактов правонарушений и травматизма на железной дороге, которые случились за последнее время, рассказали об их последствиях, а также продемонстрировали детям фильм «Безопасность на железной дороге».