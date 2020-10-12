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Здоровый регион

Помогите вернуть амбулаторию

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Валентина ШЕЛМАКОВА,
ул. Кротевича
(по просьбе жителей засосенской части города)

До недавних пор у нас в засосенской части города имелся фельдшерский пункт, располагавшийся по адресу: улица Кротевича, 19-а.


Пожилым и нездоровым людям было очень удобно. Тут они могли сделать уколы, получить консультацию по поводу здоровья и приема лекарств, наконец, медицинскую помощь. Ехать за всем этим в центр города не с руки, да и до железнодорожной больницы далековато, особенно пенсионерам или людям, имеющим хронические заболевания. А здесь вроде как врач и медсестра под боком. Сюда приходил народ со всего Ольшанца и из района 30-й хлебной базы. Но теперь это медучреждение почему-то не работает, хотя на региональной страничке, которая выходит в «Красном знамени», нередко читаю о том, что даже в самых отдаленных селах Липецкой области открываются фельдшерско-акушерские пункты. Это замечательно! Но почему у нас такой пункт закрыли, мы что — люди второго сорта?
Таким обстоятельством возмущена не одна я, а мои соседи, знакомые, все, кто хоть раз пользовался услугами нашей, пусть и небольшой, но очень нужной амбулатории. И мы хотим возвращения привычной, удобной и необходимой людям медицинской услуги. Обращаемся к властям Ельца с просьбой помочь вновь открыть нашу амбулаторию на улице Кротевича.

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