Наш парк 40-летия Октября

Роман ДЕМИН roman@kznam.ru

Вчера утром прошелся по парку 40-летия Октября и приятно удивился здешними переменами. Место, где, можно сказать, прошло детство большинства моих сверстников живших в микрорайоне «Эльта», изменилось до неузнаваемости.

Место моего детства

Кстати сказать, участие в закладке этого зеленого уголка осенью 1957 года, в числе тысяч ельчан, активно принимал и мой папа, в то время учащийся средней сколы № 2 Вениамин Демин.

А всего пару десятилетий спустя мы с пацанами собирали тут березовый и кленовый сок ранней весной. Летом — охотились за грибами, строили шалаши, играли в «войнушку» в старых окопах оставшихся еще со времен Великой Отечественной войны. Бывало, по вечерам жгли костры и пекли картошку, которую беззастенчиво «тырили» с огорода Короля. Так звали странного дядьку жившего в полном одиночестве, в собственном доме, стоявшем на краю парка, почти на склоне оврага (сегодня об этом тут уже ничто не напоминает).

Помнятся и школьные уроки физкультуры на открытом воздухе. Их давали учителя нашей СШ № 24 – Эдуард Павлович Фроликов и Юрий Иванович Киселев. Ю. И. Киселев здорово бегал на лыжах и зимой подавал нам в этом деле пример. Всем классом мы до седьмого пота дружно нарезали круги вслед за Юриванычем по проложенной вокруг парка 40-летия лыжне. Признаюсь, благодаря педагогу, до сих пор люблю лыжи.

И юности

Честно сказать, свою первую рюмку водки я выпил именно в парке 40-летия, хотя до сорока в ту пору мне было еще далековато. Тогда у нашей эльтовской тусы имелась «своя» скамейка, скрытая среди деревьев. Она находилась неподалеку от чугунного памятника, поставленного в честь закладки зеленного массива, и была, эдаким, местом сбора «своих». Здесь-то, перед походом на дискотеку в «городской», мы и тяпнули с товарищами по рюмахе (кто-то из парней стащил у своего бати бутылку «белой»), а потом еще курили до тошноты. Наверное, все это делалось, чтобы почувствовать себя взрослее, раскованнее, круче.

Парк, в то время уже основательно запущенный и заросший, по прежнему служил нашему поколению едва ли не вторым домом, где решались внутридворовые проблемы, обсуждались нравственные ориентиры — вроде «вечной дружбы» и верности «слову пацана», где благодаря нашим эльтовским девчонкам рождалась и бурно переживалась первая любовь. А еще тут занимались спортом — «на турниках», играли в волейбол, баскетбол, футбол и даже на гитаре, на здешней спортплощадке…

Пожалуй, нынешнему юношеству, обремененному смартфонами и прочими гаджетами вряд ли будут понятны и интересны парковские посиделки и забавы прошлого. Может оно и к лучшему, у каждого времени свои приоритеты и ценности.

Второе рождение

Повзрослев, мы перестали собираться в парке. Да и сам он тоже сильно изменился. Незаметно выросли деревья. В 90-х какой-то «добрый человек» спилил на металл турники. Одичали и выродились здешние яблоньки, а кустарник и молодой подрост стали непролазными во многих уголках зеленого массива. Люди почти перестали ходить сюда. Разве что собачники выгуливали тут по узким тропинкам четвероногих питомцев, да еще в выходные немногочисленные компании жарили шашлыки на редких полянках.

Вторе рождение парка 40-летия Октября началось совсем недавно и, поначалу, не вызвало особого энтузиазма у живущих по соседству граждан. Некоторые сетовали в сердцах: мол, уничтожается последний зеленый уголок Ельца. И это при том, что «зеленый уголок» более напоминал дикие дебри, а не место культурного отдыха горожан.

Примерно тоже самое происходило со сквером Харченко, когда там начинались масштабные перемены. Помнится в редакцию газеты «Красное знамя» звонили возмущенные «защитники природы», жалившиеся на то, что «все» деревья вырублены, а территория испохаблена. Но, что же мы видим сегодня? В сквере с утра до глубокого вечера тусит народ от мала до велика. Взрослые и дети проводят здесь время с видимым удовольствием, пользой и в комфортных условиях. Впрочем, это так, к слову. Давайте-ка вернемся в парк 40-летия Октября.

Все хорошо, но…

Здесь тоже все сделано для удобства и активного отдыха ельчан и гостей города. Есть замечательные дорожки с асфальтовым покрытием, игровые и спортивные площадки, необычные деревянные лавочки, классные фонари, гармонично вписывающиеся в зеленую зону, есть автостоянка для транспорта…

С самого утра (даже в будни) тут немало народу. Кто-то неспешно прогуливается «для моциона», иные трусцой бегут за собственным здоровьем. Бабушки и дедушки, мамы и папы с детьми дышат потрясающим осенним воздухом настоянном на дубовых листьях и тонком аромате хвои лиственниц.

Лично меня в парке 40-летия поразило множество белок (и первый опыт с алкоголем тут совсем не при чем). Эти красивые пушистые зверьки доверчиво дают себя фотографировать, подпуская человека на расстояние вытянутой руки. Короче, парк 40-летия уже превратился в благодатный уголок для комфортного, культурного отдыха. Есть правда одно «но»!

И это «но» заключается в абсолютно бескультурном поведении отдельных граждан. Они бросают мусор себе под ноги, оставляют на лавочках следы поджогов и порчи, плюют шелуху от семечек и сигаретные «бычки» прямо на асфальт. Наверное, бессмысленно пытаться увещевать хамов через СМИ. Вряд ли они читают газеты. Но, я уверен (и эта уверенность греет мне сердце), что ни один наш подписчик не ведет себя по варварски. Наши читатели — культурные люди. И чем больше будет таких ельчан, тем меньше останется в нашем городе вандалов. Одним словом: выписывайте «Красное знамя»!