Про Кузнецову из Ельца

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Продолжаем знакомить читателей с активистками женского движения в Ельце. В 1987 году городской женсовет стал частью Всесоюзной организации женщин, а в нынешнем году отмечается юбилей российской организации.

Претендентка

…В 1996 году в Липецкой области был объявлен конкурс «Женщина года». Президиум женсовета Ельца решил, что право носить этот титул будет отстаивать в ту пору директор школы № 16 Тамара Александровна Кузнецова.

Почему выбор пал именно на нее? Наверное, потому, что в Кузнецовой невероятным образом сочетались (и доныне сочетаются!) деловая хватка и женское обаяние, сильный (порой даже жесткий) характер и доброта, умение доводить начатое дело до конца и стремление прийти на помощь. Она без остатка отдает себя делу, людям, активна в общественной жизни и при этом остается счастливой женой, матерью. В отличие от других, она не металась между работой и домом, могла и может совмещать одно с другим и при этом везде успевать. Красавица, модница, душа компании, мастер говорить тосты и комплименты, хохотушка и певунья, полвека влюбленная в своего мужа. Ну и как с такими характеристиками — не женщина года?!

«Женщина года — 1997» Т. А. Кузнецова.



Депутат

и «директор Ольшанца»

В 90-х годах теперь уже прошлого века Кузнецову, директора восьмилетней школы № 16, которая располагалась на самом краю города, то ли в шутку, то ли всерьез называли «директором Ольшанца». До нее — что греха таить — школа была по всем показателям средненькой. За несколько лет она вывела ее в число лучших в городе по всем показателям, начиная от успеваемости и заканчивая общественно значимыми проектами. К примеру, при ней бывало, что из 25 выпускников 23 поступали в вузы и средние профессиональные учебные заведения, школа постоянно была в числе лучших в областных экологических и многих других конкурсах. В самой школе воцарились порядок, уют, чистота, везде цветы, общественная жизнь била ключом. Дети не торопились уходить домой — им было интересно то расчищать родники, то брать шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, то изучать историю находящейся поблизости церкви Дмитрия Солунского и наводить там порядок, то мастерить поделки для детей из домов-интернатов…

Именно Тамара Александровна добилась, чтобы школа получила статус средней. Поэтому вполне понятно, что жители микрорайона, приходя на родительские собрания, видели в ней деятельного, отзывчивого человека, не бросающего слов на ветер. И вместо школьных вопросов «нагружали» теми, которые к учебе имели опосредованное отношение: о благоустройстве Ольшанца, движении автобусов, уборке мусора и даже о бродячих собаках. А все потому, что Кузнецова их не отфутболивала, а старалась решить. Разве что порой улыбнется и разведет руками: мол, товарищи дорогие, я ведь всего лишь директор школы, а не директор Ольшанца…

Но при этом рьяно бралась за решение проблем микрорайона, не боялась входить в высокие кабинеты и отнимать время у больших начальников, чтобы помочь людям. Сама она теперь смеется, вспоминая то время: «Я всегда шла напролом. И не было такого случая, чтобы меня не пустили туда, куда я считала нужным идти»…

Примеров тому сотни! Особенно когда стала депутатом городского Совета (кстати, выдвигалась именно от женской организации!). Именно она «выбила» прокладку асфальтированной дорожки вдоль оврага к школе (до сих пор по ней ходят люди!) и телефонной будки — до мобильной связи наличие в удаленном микрорайоне телефонной будки было весьма актуально. А старожилы улицы Ключевой до сих пор помнят, как Кузнецова с модной прической, в светлом костюме и туфлях на каблуках командовала с подножки груженного щебенкой КамАЗа засыпкой местных луж и колдобин. Тогда пяти машин не хватило, и она снова пошла к директору карьера и выпросила-таки недостающий щебень. А еще «проводила» освещение, газ и воду, помогала погорельцам, учителям-пенсионерам, решала квартирные вопросы, определяла на лечение в областные и даже столичные больницы, вытаскивала из трудных ситуаций подростков, ставших не на тот путь. Даже упросила военкома дать отсрочку парню, у которого одна мама и та лежит в больнице на растяжке… В старых подшивках нашей газеты я нашла письмо жителей одного из микрорайонов, которые на полном серьезе просили… переселить Кузнецову в другой район, чтобы она уже у них была депутатом.

Т. А. Кузнецова могла поехать в областной отдел народного образования, чтобы защитить честное имя учителя: к нему предвзято, по-чиновничьи свысока отнесся один из проверяющих, оскорбил хорошего человека. Понятное дело, когда Кузнецова узнала, в чем проблема, то явилась к тогдашнему руководителю, обнародовала ситуацию и потребовала, чтобы тот горе-чиновник приехал в Елец и извинился перед учителем в присутствии всего педколлектива! Да что там Елец или Липецк! В кои-то веки выбралась с семьей на отдых в Геленджик и вдруг услышала, что у хозяйки, где остановились, отбирают ведомственное жилье, а другого нет… Думаете, Кузнецова со спокойной душой после услышанного пошла на пляж? Да ни за что: она отправилась к первому секретарю местного горкома партии! Сказать, что тот был удивлен напором пришедшей в его кабинет женщины из другого региона — не то слово! Видимо, поэтому отложил все свои дела и выслушал решительную посетительницу, которая заявила, что не уедет, пока справедливость не восторжествует. Надо ли говорить после этого, что партийный лидер сдержал свое слово?!

В этом вся Кузнецова. Близкие и друзья зовут ее «скорой» по имени Тамара, и это ее нормальное состояние — мчаться на помощь, когда кому-то плохо.



Семейное

счастье

Работа, депутатство, общественная жизнь — это одна сторона жизни активистки женсовета Т. А. Кузнецовой. Вторая — личная, домашняя — мало чем отличается от первой. Ее муж Олег Никитович (более 30 лет был директором школы-интерната № 8) — полная противоположность Тамары Александровны. Если она сгусток эмоций, энергии, то он спокойный, уравновешенный. Почти как у Пушкина — «волна и камень, стихи и проза, лед и пламень». При этом они вместе уже 52 года и ни разу за все это время не сумели даже поругаться по-настоящему. Потому что всегда и во всем вместе, у них одни друзья, увлечения, книги, фильмы и публикации в СМИ… Олег Никитович уже привык: если жена говорит: «Заводи машину, едем!», значит, надо все бросать и мчаться к кому-то на помощь.

Сам он всегда был и остается опорой своей жене.

— Помню, возвращаюсь поздно с какого-то серьезного большого мероприятия, без сил тащусь на свой пятый этаж, да еще в руке сумка с бумагами, которые надо к завтрашнему дню проработать, — вспоминает Тамара Александровна. — Только подняла руку, чтобы позвонить, как дверь распахнулась, а на пороге — улыбающийся Олег с маленькой дочкой на руках. Сегодня и дочка выросла, у нее своя семья и своя дочь, а Олег Никитович по-прежнему открывает дверь своей жене-активистке за секунду до звонка…



Совесть и честь

Теперь понятно, почему в далеком 1997 году на финал областного конкурса «Женщина года» поехала именно Кузнецова? На большой сцене в огромном зале она была сама собой, держалась просто и с первых минут покорила жюри и зрителей искренней улыбкой. И вдруг, видимо, от волнения у нее стал пропадать голос. Зал напрягся, наша делегация просто оцепенела. Но Кузнецова ничуть не стушевалась, легко сымпровизировала по поводу своей хрипоты, засмеялась, заразив при этом своей искренностью, иронией весь зал, и вот уже ей аплодируют, как эстрадной звезде. После этого никто не сомневался, что победа наша!

Вот такая ельчанка вошла в историю региона как «Женщина года» Липецкой области.

И последний штрих. Когда ее чествовали как победительницу, авторы сценария удачно срифмовали: «Как хорошо, что ты есть, милая женщина года, женщина — совесть и честь!». И сами того не подозревая, точно охарактеризовали ельчанку. Попали, как говорится, в десяточку! Потому что в нашей Кузнецовой женственности, обаяния, стати столько, что дух захватывает от восхищения. И при этом твердый, как кремень, характер, железная воля, энергия и напор — дай Бог каждому мужику. И слово «честь» для нее — не пустой звук. Вся ее жизнь — и тогда, и теперь — тому подтверждение.