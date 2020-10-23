Двое из троих победителей — потомственные машинисты

В течение четырех дней в эксплуатационном депо Елец-северный проходил региональный этап корпоративного чемпионата профессионального мастерства ОАО «РЖД» «RZD Skills».

Сразу 12 человек оспаривали звание лучшего машиниста, за демонстрацией их профессионализма пристально следили сразу 20 экспертов. Задания основывались на привычной, каждодневной работе претендентов: они должны были показать большой объем теоретических и практических знаний, умений и навыков, начиная от управления локомотивом, устранения возникших в пути неисправностей и заканчивая владением положений и правил охраны труда и техники безопасности. Выполнение каждого задания оценивалось баллами, по их сумме и определилась тройка сильнейших.

Победитель конкурса Евгений Юрьевич Скуридин.



Третье место занял С. С. Калашников, второе — Ю. В. Карасев, а победителем признан машинист пассажирских поездов Евгений Юрьевич Скуридин. Кстати, он пошел по стопам отца, который тоже работает в депо. Эта профессия стала семейной и для бронзового призера Сергея Калашникова — его отец также трудился машинистом, был передовиком производства, избирался делегатом XX съезда ВЛКСМ.

Теперь ельчанам в 2021 году предстоит побороться за звание лучшего по профессии на всероссийском корпоративном чемпионате «RZD Skills» в Москве, куда съедутся победители подобных региональных состязаний со всех 18 железных дорог страны. Они будут защищать честь не только родного предприятия, но и всей Липецкой области, а также Юго-Восточной железной дороги.