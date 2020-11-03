Отдых и занятия спортом — с комфортом

В переулке Пролетарском появилась новая детская площадка, пожалуй, единственная в частном секторе Ельца.

Как рассказал журналистам «Красного знамени» председатель ТОС «Уличный комитет № 4» В. Н. Галкин, все началось в прошлом году с коллективного обращения жителей переулка и близлежащих улиц в администрацию города с просьбой помочь наладить досуг детей. Председатель комитета по организационной работе и повышению качества оказания муниципальных услуг Л. А. Фролова помогла с оформлением документов и, как говорится, направила просителей в нужное русло.

Валерий Николаевич Галкин сделал дизайн-проект, который прошел областной конкурсный отбор, после чего на его реализацию были выделены деньги. Причем местные жители, при помощи депутатов горсовета внесли лишь 5 процентов от общей суммы (174 тысячи рублей) в которую обошлось строительство первого этапа детского игрового комплекса. Он включал в себя 4 объекта (горку, карусели и качели). Как говорит В. Н. Галкин, ему пришлось лишь согласовать проект с энергетиками и коммунальщиками и подготовить территорию для детского уголка.

А в нынешнем году ТОС предложил начатое дело и по уже «накатанному пути» реализовал второй этап обустройства площадки. И вновь членам общественного самоуправления помогли местные депутаты (председатель горсовета В. Н. Никонов и депутат М. В. Толстопятов), директор ООО «Отделстрой» А. И. Першин. Кроме того местные жители благодарят специалист комитета коммунального хозяйства администрации города О. Б. Силакову, которая взаимодействовала с подрядчиками, контролировала объемы и качество строительных работ. Теперь на новом объекте появилось мягкое покрытие, тренажерный комплекс для детей и взрослых и дополнительная детская карусель. А еще тут есть крыша от дождя, удобные лавочки, ограждение и даже автостоянка на 4 машины. В общем, теперь местная детвора (да и взрослые) отдыхают и занимаются спортом с комфортом.