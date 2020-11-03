Следить будут камеры

Региональный оператор по обращению с ТКО «ТЭКО-Сервис» проспонсировал администрацию Ельца при покупке камер наружного видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба «ТЭКО», приобретено пять уличных видеокамер, на которые компания потратила из своего бюджета более 60 тысяч рублей. Видеонаблюдение планируют организовать на проблемных контейнерных площадках, где чаще всего образуются стихийные свалки.



На территориях некоторых точек временного накопления отходов горы строительного и растительного мусора вырастают так часто и быстро, что их едва успевают убирать. К ТКО они не относятся, региональный оператор в рамках установленного тарифа их не вывозит. Сброс таких видов отходов в не предназначенных для этого местах — нарушение действующего законодательства и подпадает под действие статьи 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Визуальный контроль посредством современной техники поможет выявить нарушителей закона и навести порядок на контейнерных площадках города.

Нередки и случаи возгораний в точках временного накопления отходов. Камеры видеонаблюдения позволят быстрее установить их причины и вычислить виновных в случаях поджога.

Муниципальный комитет по коммунальному хозяйству совместно с отделом логистики «ТЭКО-Сервис» составят список адресов, где установка камер будет наиболее эффективной. Смонтируют все оборудование специалисты «Ростелекома», к этой системе камеры и будут подключены.