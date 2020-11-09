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Елена отличилась

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Инструктор по физической культуре детского сада № 34 Елена Николаевна Чаплыгина стала победителем в региональном этапе VIII всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников».

Инструктор по физической культуре детского сада №34 Елена Николаевна Чаплыгина.

Конкурс организован всероссийской общественной организацией содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов и Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Теперь Елену Николаевну ждет федеральный этап конкурса, на котором она представит свою разработку.

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