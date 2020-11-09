Елена отличилась

Инструктор по физической культуре детского сада № 34 Елена Николаевна Чаплыгина стала победителем в региональном этапе VIII всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников».

Инструктор по физической культуре детского сада №34 Елена Николаевна Чаплыгина.

Конкурс организован всероссийской общественной организацией содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов и Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Теперь Елену Николаевну ждет федеральный этап конкурса, на котором она представит свою разработку.