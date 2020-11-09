И правда золотая осень

Мария ИВАНОВА,

8 лет

На осенних каникулах в выходной день я, мой брат и родители решили поехать в лес. Оделись потеплее и отправились на папиной машине за город. День был солнечный, поэтому вокруг было все необыкновенно красиво. Я спросила у мамы, почему поля зеленые — осень же! Она мне объяснила, что это озимые, оказывается, под зиму сеют пшеницу, чтобы следующим летом она созрела, а потом ее соберут, обмолотят и перемелют на муку. Вот какая длинная цепочка к хлебу получается.

Зато в лесу зелени сейчас мало. На деревьях еще есть листья, но в основном они уже на земле — желтые, оранжевые, красные. А некоторые так на солнце переливаются, словно и вправду золотые!

Мы брали с собой лыжные палки, чтобы поискать грибы. Они долго не попадались, слишком много листвы вокруг. Но вдруг папа обнаружил семейку опят, потом еще…Так мы набрали корзиночку. А еще видели белок. Они такие красивые, пушистые, прыгали с ветки на ветку, но нас побаивались, хотя мы на них просто смотрели. Птиц сейчас в лесу мало, ежики тоже не встретились, наверное, уже спать ушли, я читала в книжке, что они перед зимой впадают в спячку.

Запах в лесу сейчас не такой, как летом: пахнет сыростью и листьями, пожухлой травой. Но все равно хочется гулять здесь долго и любоваться осенней природой.