Перевод — часто «развод»

По информации штаба ОМВД России по г. Ельцу, елецкие полицейские сейчас расследуют 3 уголовных дела о фактах мошенничества, каждый из которых так или иначе связан с Интернетом.

Ельчанка захотела купить породистого щенка, начала искать продавцов через Интернет. Некто вызвался продать, «запостил» фото собачки. Запросил за нее 12 тысяч рублей. Эти деньги 33-летняя ельчанка жулику на карту перевела. Впоследствии горожанка получила сообщение: аккаунт продавца взломан, от его имени действовал обманщик. Женщина обратилась в полицию.

В тот же день бдительный елецкий пенсионер пресек попытку жулика поживиться за его счет. Ельчанин продавал диван через Интернет. Некто позвонил, под предлогом покупки долго пытался убедить перевести 66 тысяч рублей на карту.

Горожанин в итоге нашел нужные слова — и для того чтобы послать по известному адресу звонившего, и для сообщения о преступлении в ОМВД.

Но, как показывает практика, не все такие телефонные разговоры заканчиваются безубыточно. Подобных телефонных мошенничеств масса, и сотрудники полиции обращают внимание ельчан: данное жульничество весьма вариативно, мошенники извращаются, как могут. В тот же день, когда горожанин продавал диван, 36-летней ельчанке позвонили и «застраховали» ее почти на 12 тысяч рублей — запудрили мозги женщине «оформлением страхового онлайн-полиса».

Еще одно мошенничество — классическое: позвонил «сотрудник банка», он сообщил 31-летней ельчанке, что ее стотысячный кредит оформлен, надо только перевести 5 тысяч рублей на определенный счет. Женщина перевела. Жулик еще потом поговорил с ней, посоветовал обратиться в отделение банка, поскольку «платеж не проходит». Только когда до абонента дошло, что она обманута, жертва мошенничества пошла в ОМВД.

…Полицейские неустанно напоминают: не надо «вестись» на подобные предубеждения, в итоге вы лишитесь своих денег (и часто довольно больших сумм!).

Чаще всего в подобных случаях от уловок преступников спасает один лишь здравый смысл, который, как показывает статистика ОМВД, в данном случае сопутствует ельчанам далеко не всегда.