«Орленок» — это на всю жизнь!

Лада ЛУТОВИНОВА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина

Недавно в своем фотоархиве наткнулась на снимки, сделанные в знаменитом всероссийском детском лагере «Орленок». Ему в этом году исполнилось 60 лет! И нахлынули воспоминания…

Впечатления от «Орленка» — на всю жизнь. В 2015 году я ездила с другими елецкими ребятами в третью мартовскую смену. Меня определили в лагерь «Стремительный». Мы попали в место, где природа невероятной красоты: цветущие луга, окруженные лесом, горы, море, на которое нас, несмотря на прохладную погоду, водили каждый день — просто полюбоваться красотой волн, подышать полезным морским воздухом. Весна там наступает очень быстро, уже в марте цвели нарциссы и тюльпаны, плодовые деревья.

В «Орленке» очень много внимания уделяли нашему развитию и образованию. Так как смена приходилась на учебное время, мы посещали лагерную школу. Могу точно сказать, что в ней использовались самые передовые практики обучения. Например, на физике мы каждый урок сами ставили интересные эксперименты, работали с высокотехнологичной аппаратурой. Много интересных знаний получали и в лагерных кружках. Выбирать можно было любые. Я остановилась на космонавтике! Занятия по этой неземной «дисциплине» проводились в Доме авиации и космонавтики — здешней достопримечательности. Тут можно увидеть модели космических аппаратов и самолетов, скафандры, спускаемые капсулы — все, что поражает мое воображение.



А еще «Орленок» дает возможность прикоснуться к масштабному и недоступному в обычной жизни. Например, там я смогла осуществить свою мечту и побывала в астрономической обсерватории. Это совершенно невероятное чувство, когда своими глазами видишь то, что раньше могла видеть только на картинках в книжке по астрономии!

Но все же самое главное в «Орленке» — это общение. До сих пор с теплотой вспоминаю своих лагерных друзей и вожатых. Замечательные люди, которые всегда поддержат в трудную минуту и дадут дельный совет, придут на помощь. А какими душевными были вечера, проведенные в орлятском кругу!

Словом, время, проведенное в «Орленке», считаю одним из самых счастливых периодов жизни. Жаль, что эти три недели пролетели так быстро…



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Долгое время главным детским лагерем страны был крымский «Артек». Однако когда в 1954 году Крым и «Артек» были переданы Украинской ССР, возникла необходимость в создании лагеря на территории РСФСР. Было принято решение организовать крупный центр на территории Краснодарского края. Так 60 лет назад, в 1960 году, появился знаменитый «Орленок». Первыми вожатыми нового лагеря стали работники «Артека», которые передали свои знания и опыт коллегам и заложили лагерные традиции «Орленка». Он стремительно рос и развивался. В 60-х здесь проводились общесоюзные съезды молодежи, встречи с известными космонавтами, композиторами, учеными. А в 70-е годы прошлого века были трудовые смены, в ходе которых ребята и вожатые собирали в горах виноград.

«Орленок» стал не просто лагерем, а всесоюзным, а затем и всероссийским детским центром. Сегодня «Орленок» насчитывает в своей структуре свыше десяти лагерей с разными названиями, направлениями деятельности и обучения.