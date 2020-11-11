Пока идет реконструкция…

Анатолий НЕЧАЕВ,

краевед

Ведущаяся сейчас реконструкция сквера И. А. Бунина, побудила меня вспомнить прошлогоднюю публикацию «Красного знамени», которая вышла в апреле под заголовком «Не победили, зато сертификат получили».

В ней рассказывалось об участии городской газеты в творческом состязании общероссийского фонда «Живая классика» на лучшие артобъекты, которые могли бы стать украшением малой родины их участников.

Так вот журналисты «Красного знамени», как отмечалось в этой публикации, предложили тогда поставить в нашем городе 4 памятника: елецким кружевам, елецкому валенку, антоновским яблокам и Нине Заречной (чеховскому персонажу).

На общероссийском уровне, к сожалению, победили другие проекты. Но сами-то идеи, предложенные журналистами, для нашего города очень даже подходят. Однако прошел всего год после выхода названной публикации, а о них уже мало кто помнит.

Между тем ведущаяся сейчас реконструкция сквера И. А. Бунина, на мой взгляд, это очень удобная возможность для того, чтобы установить в Ельце еще один памятник — антоновским яблокам. Он напоминал бы о литературном творчестве нашего земляка, лауреата Нобелевской премии. Кроме того, стал бы знаком проходящего в Ельце всероссийского фестиваля «Антоновские яблоки».

На мой взгляд, установка такого памятника не потребует больших затрат. Да и места он много не займет. Есть предложение поставить его возле входа в сквер между башней с часами и лестницей, расположенной рядом с магазином «Ломбард» — с правой стороны от нее при движении с улицы Советской.