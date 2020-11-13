Меня спасли елецкие медики

Александр ХОЛИН,

ул. Коммунаров

В социальных сетях сегодня немало жалоб на работу врачей и медицинских организаций, несмотря на то, что, как мне кажется, они делают все от них зависящее, чтобы помочь людям в связи с пандемией COVID-19.

Считаю своим долгом сказать медработникам огромное спасибо! И вот почему. У меня внезапно появилась высокая температура, одышка, кашель. Врач-терапевт горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко (поликлиника) Нина Алексеевна Юденко своевременно направила меня на копьютерную томографию, после которой я был госпитализирован в инфекционное отделение горбольницы № 1 с подключением к кислородной маске. Позже перевели в бывшее родильное отделение, временно перепрофилированное под ковид-госпиталь.

Подивили мужество, терпение и выдержка врачей, медсестер и всего здешнего персонала. Ежедневно они работают в очень сложных условиях. В неудобных и душных защитных костюмах, перчатках, очках, масках и при этом остаются внимательными и доброжелательными к своим подопечным. У медиков, несмотря на повышенную нагрузку, хватает сил поддержать и ободрить пациента, поговорить и даже по-доброму пошутить, что очень важно для больных.

Мне пришлось очень несладко, ведь вирусная инфекция осложнялась тем, что в 2011 году я пережил инсульт, а годом позже инфаркт. Но благодаря своевременной помощи, профессионализму и поддержке елецких медиков удалось справиться с болезнью. Уверен, они спасли мне жизнь!

Во время лечения получал все необходимое: лекарства, уколы, капельницы и прочие процедуры, а еще — постоянное внимание и помощь персонала. Отмечу, что и кормили в больнице очень хорошо, что тоже немаловажно, особенно пациентам, идущим на поправку.

Благодарен всем, кто помог мне выжить. Искренне считаю, что елецкие (да, наверное, и не только наши) врачи, медсестры и санитарки каждый день совершают на работе подвиг!

Низкий поклон: зам. главврача по лечебной работе горбольницы № 1 Валентине Петровне Сафоновой, зав. инфекционным отделением Елене Игоревне Маркиной, врачам Ульяне Николаевне Дедовой, Дмитрию Львовичу Делову, Ларисе Викторовне Клименко, Михаилу Дмитриевичу Дедову, Екатерина Васильевне Скрябиной, медсестрам Екатерине Павловне Павловой, Ирине Александровне Малининой, Ирине Викторовне Соломенцевой, Валентине Михайловне Лыковой, Елене Юрьевне Костиной, санитаркам Марине Александровне Родионовой, Ольге Николаевне Кравцовой и многим другим елецким медикам, спасающим жизни людям, несмотря ни на какие трудности. Храни вас Бог!