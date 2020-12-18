«Хорошие вещи» — это елецкое кружево

Фирма «Елецкие кружева» стала участником проекта глобальной торговой сети «AliExpress».

В рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса всемирно-известная интернет-компания выпустила короткометражный документальный фильм «Хорошие вещи», рассказывающий о российских производителях, чья продукция связана с отечественной историей и культурой.

В числе главных героев этой ленты: Гусевский хрустальный завода им. Акима Мальцова (г. Гусь-Хрустальный), фабрика «Дымов керамика» (г. Суздаль), дизайнер русской одежды Варвары Зенина (г. Москва) и наша фирма «Елецкие кружева».

— Мы хотим познакомить зрителей с российскими предприятиями, сохраняющими культурные ценности, — анонсирует фильм вице-президент по коммуникациям «AliExpress» в России Анастасия Жбанова, — Показать красоту вещей с глубокими культурными корнями — настоящих, хороших, вызывающих яркие эмоции и чувство гордости. Мы хотим, чтобы таких предприятий и таких вещей в нашей стране становилось больше, и стараемся поддержать их на своей площадке.

В части фильма, рассказывающей о елецком промысле — краткий, но емкий обзор производства и выпускаемых изделий. К примеру, авторов короткометражки поразил тот факт, что здесь еще заняты на производстве и работают, как говорится, на всю катушку, машины немецкого производства, которые попали на фабрику еще в 1961 году. Предполагается, что они прибыли в Советский Союз еще по репарации после разгрома фашисткой Германии.

Заместитель генерального директора фабрики «Елецкие кружева» Л. Н. Сушкова рассказала: когда на фабрике с экскурсией были немецкие туристы, они поразились тому, что это оборудование, на котором в Ельце кружево выпускается уже более 60 лет (!), в самой Германии давным-давно не найти, поскольку это раритет.

При этом нельзя не заметить, что на фабрике удачно и органично сочетаются старинные традиции и новаторство: с ельчанами сотрудничают такие современные модные дизайнеры одежды и законодатели моды, как Александр Васильев, Ульяна Сергиенко, Вячеслав Зайцев и другие.

Модели, одетые в наряды с использованием елецкого кружева, неизменно вызывают фурор на подмостках европейских и мировых показов моды.

Сегодня на фабрике активно используются как традиционные формы реализации продукции, так и современные — посредством сети Интернет, в том числе и через площадку «AliExpress». Это позволяет значительно расширить границы продаж и познакомить большее число людей со старинным народным промыслом.

Безусловно, фильм «Хорошие вещи» — отличный способ рекламы бренда нашего города. А само елецкое кружево настолько великолепно, что создатели фильма не могли не обратить на него внимание.

В ТЕМУ:

AliExpress — глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая возможность покупать товары производителей из Китая, Турции, стран Европы, а также России. Они продаются розницей и мелким оптом.

Документальный фильм «Хорошие вещи» можно увидеть в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале YouTube.