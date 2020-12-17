«Улыбки пожилых людей — моя высшая награда!»

Маруся БЫКОВА

В Ельце волонтеры и добровольцы активно помогают пожилым людям и медперсоналу в рамках акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе.

Владимир Волков не только волонтер, но и творческий человек. Он играет на гитаре и поет. Как доброволец не раз участвовал в благотворительных концертах.

Помощь получили около 20 пенсионеров, находящихся на самоизоляции. На этой неделе молодые люди отправятся еще по нескольким адресам, доставят продукты, лекарства, хозяйственные наборы.

Одиннадцатиклассник гимназии № 11 Владимир Волков занимается волонтерством около двух лет. Он признается: мама с детства учила его, что надо помогать пожилым людям.

— Потому и состою в добровольческом объединении городского комитета по делам молодежи администрации Ельца. Невозможно передать чувство радости, которое испытываешь после сделанного доброго дела для того, кому это очень нужно. Мы, волонтеры, — одна большая семья. Единомышленников можно найти в любом уголке России. Приятно, что с каждым годом желающих пополнить наши ряды становится больше, — подчеркивает Вова.

До пандемии гимназист был добровольцем на различных мероприятиях в Ельце и Липецке, активно помогал на концертах, которые устраивались для многодетных семей. С приходом коронавируса, во время первой волны, Владимир прошел обучающие онлайн-курсы для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в экстренных ситуациях. А теперь он активный участник акции #МыВместе. Вова принимает заявки от населения из группы повышенного риска на доставку продуктов питания и лекарств, а также развозит горячие обеды медперсоналу больниц нашего города.

У молодого человека немало Почетных грамот и Дипломов от организаторов различных мероприятий за волонтерскую помощь. Одна из последних наград — благодарственное письмо от «Росмолодежи», полученное 5 декабря в Международный день добровольца (волонтера).

— Конечно, приятно, что моя работа не остается без внимания, но не это главное. Улыбки и добрые слова от пожилых людей, а также и врачей, которым помогаю, — вот для меня высшая награда! Уверен, что после окончания школы продолжу заниматься волонтерской деятельностью, — подытожил Владимир.

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Если вы хотите стать добровольцем, можно обратиться в комитет по делам молодежи по номеру 2-01-34. Условия: возраст от 18 до 50, отсутствие хронических заболеваний дыхательной системы.

Редакция «Красного знамени» напоминает, что домашний режим должны соблюдать пенсионеры старше 65 лет, а также лица с хроническими заболеваниями. Если вам, вашим близким или родным нужна помощь, можно позвонить по телефонам «горячей» линии Единой диспетчерской службы (ЕДС) Липецкой области: 8-800-450-48-48 или 8-800-200-34-11, и волонтеры окажут вам необходимую помощь и поддержку.