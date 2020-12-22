План новогодних мероприятий

С 21декабря по 10 января

Городской парк. Выставка креативных елок «Елки-палки Fest» (6+).



С 21 ДЕКАБРЯ

Онлайн-квест «#СказочныйЕлец» (необходимо скачать приложение «Izi Travel», найти в нем тур «Сказочный Елец» и пройти квест, 6+).



24 ДЕКАБРЯ

Городской Дворец культуры. ДО 28 ДЕКАБРЯ. Онлайн-новогодняя встреча «Будем верить в чудеса» (6+).

Детская библиотека-филиал № 3. В 11 часов. Мастер-класс «Жила-была елочная игрушка» (6+).



25 ДЕКАБРЯ

Детская художественная школа. Онлайн-конкурс «Новогодний плакат-поздравление» (6+).

Детская школа искусств № 3. Онлайн-концерт учащихся хореографического отделения «Зимние фантазии» (6+).

Городской парк. Интернет-проект: публикация поздравительных телеграмм и видеопо­здравлений от жителей «С Новым годом! С новым счастьем!» (6+).

Музей народных ремесел и промыслов. В 10 часов. Выставка из коллекции музея народных ремесел и промыслов «Ретро Дед Мороз». В 11 часов. Праздник бисерных изделий «Новогодние фантазии» мастера Е. С. Енаке. В течение всего дня до 10 января — акция «Новогодняя кукла своими руками» (6+).

Библиотека-филиал № 8. В 11 часов. Медиаобзор «Новогоднее волшебство» (6+).

Детская библиотека-филиал № 1. В 12 часов. Медиаакадемия затей «Новогодние игрушки» (6+).

Городской Дворец культуры. Онлайн-программа «#ДедМорозыдворцадлялюбимогоЕльца» (6+).

Дом культуры железнодорожников. До 31 декабря. Новогодние онлайн-поздравления творческих коллективов (6+).



26 ДЕКАБРЯ

Музей народных ремесел и промыслов. В 10 часов. Выставка детских работ «Вместо елки — новогодний букет». В 11 часов. Выставка сувениров из бисера «В ожидании Нового года» (6+).

Библиотека-филиал № 10. В 11 часов. Медиагалерея «Зимние чудеса» (6+).

Музей воинской славы. В 12 часов. Художественная выставка «Время года: зима» (6+).



27 ДЕКАБРЯ

Художественный отдел крае­ведческого музея. В 14 часов. Новогодняя онлайн-викторина для школьников по теме «Живопись» (6+).



28 ДЕКАБРЯ

Детская школа искусств № 3. Онлайн-концерт учащихся отделений фортепиано, струнно-смычковых инструментов, хорового и сольного «Музыкальная сказка под елкой» (6+).

Библиотека-филиал № 7. В 11 часов. Онлайн-медиакруиз «Елка и не только» (6+).

ИКЦ «Прожектор». ДО 7 ЯНВАРЯ. Показ записей и онлайн-трансляция спектаклей, концертов, фильмов порталов «Культура.РФ», Московская филармония (виртуальный концертный зал) — «Новогодняя сказка» (12+).



29 ДЕКАБРЯ

Детская школа искусств № 3. Новогоднее онлайн-поздравление учащихся отделения народного пения «Сита, сита на нова лета» (6+).

Краеведческий музей. В 11 часов. Зимние онлайн-анаграммы-загадки «Новогодняя фантазия» (6+).

Библиотека-филиал № 6. В 12 часов. Онлайн-медиаэкскурс «Новый год идет по свету» (16+).



30 ДЕКАБРЯ

Библиотека-филиал № 5. В 10-30. Онлайн-медиаобзор «Новогодняя книжная полка» (12+).

Городской парк. В 12 часов. Музыкальная онлайн-программа «Кабы не было зимы, или Привет из Простоквашино!» (6+).



31 ДЕКАБРЯ

Библиотека-филиал № 10. В 10 часов. Онлайн-поздравления от сотрудников и читателей библиотеки «Спешим мы вас поздравить» (6+).

ИКЦ «Прожектор». В 13 часов. Онлайн-трансляция записи концерта из Московской филармонии — «Всероссийский виртуальный концертный зал»: «Новый год с «Вивальди-оркестром» (6+).



1 ЯНВАРЯ

Городской Дворец культуры. Онлайн-программа «Новогодний огонек Дворца» (6+).



2 ЯНВАРЯ

Библиотека-филиал № 8. В 11 часов. Онлайн-медиавикторина «Новогоднее волшебство» (12+).

Библиотека-филиал № 4. В 12 часов. Онлайн-медиавыставка «Уютное чтение для зимнего вечера» (16+).



3 ЯНВАРЯ

Библиотека-филиал № 10. В 10-30. Онлайн-опрос «Самая новогодняя книга» (12+).

Дом-музей Т. Н. Хренникова. В 12 часов. Выставка «Праздник детства» (зимние рисунки Н. Н. Жукова, использованные при создании календарей, 6+).

Художественный отдел крае­ведческого музея. В 13 часов. Открытие выставки «С Новым годом!» (новогодние открытки из коллекции Н. В. Поповой) в зале миротворчества (6+).

Музей народных ремесел и промыслов. В 14 часов. Онлайн мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки «Снегуренок-снеговик» (6+).



4 ЯНВАРЯ

Краеведческий музей. В 10 часов. Виртуальная выставка из цикла «Новогодние открытки советских художников» из частной коллекции (6+).

Детская библиотека-филиал № 2. В 10 часов. Медиакалейдоскоп «Новогоднее настроение» (6+).

Дом-музей Н. Н. Жукова. В 11 часов. Видеовыставка рисунков Николая Жукова «Зимнее настроение» (6+).

Центральная городская библиотека им. М. Горького. В 12 часов. Онлайн-медиарассказ «Новогодний пир и весь мир» (16+).



5 ЯНВАРЯ

Библиотека-филиал № 6. В 11 часов. Онлайн-медиаальбом «История рождественской открытки» (6+).

Детская библиотека-филиал № 3. В 11 часов. Рождественские онлайн-видеопрочтения «Рождество — зимних сказок волшебство» (6+).



6 ЯНВАРЯ

Городской Дворец культуры. Онлайн мастер-класс «Рождественская елочка» (6+).

Детская школа искусств № 3. Онлайн-концерт учащихся «Рождества волшебные мгновенья…» (6+).

Дом-музей Н. Н. Жукова. В 10 часов. Онлайн-викторина «Зимние мотивы» (6+).

Библиотека-филиал № 1. В 11-30. Видеопоздравление «С Рождеством Христовым!» (6+).

Дом-музей Т. Н. Хренникова. В 12 часов. Онлайн-выставка новогодних и рождественских открыток из архива семьи Хренниковых (6+).



7 ЯНВАРЯ

Дом культуры железнодорожников. Рождественское онлайн-поздравление творческих коллективов (6+).

Городской Дворец культуры. Онлайн-программа «Новогодняя гармошка» (6+).

ИКЦ «Прожектор». В 10-30. Благотворительный сеанс для детей из многодетных семей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (6+).

Библиотека-филиал № 5. В 12 часов. Онлайн-медиаподборка рождественских рассказов «Свет Вифлеемской звезды» (6+).



8 ЯНВАРЯ

Детская библиотека-филиал № 1. В 12 часов. Онлайн-медиабеседа «От Рождества до Крещения» (12+).



9 ЯНВАРЯ

Центральная городская библиотека им. М. Горького. В 11 часов. Онлайн-медиазнакомство «Чудо новогодней игрушки» (12+).



10 ЯНВАРЯ

Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина. В 12 часов. Онлайн-публикация «Новый год в старину» (12+).



11 ЯНВАРЯ

Детская школа искусств им. Л. Соколовой. В 17 часов. Театральная гостиная «Однажды в Рождество» (6+).

Драмтеатр «Бенефис»

25 декабря. Рэй Куни. «Слишком женатый таксист» (комедия в 2 действиях, 16+). Начало в 18 час.

26 декабря. Лора Каннингем. «Красотки, или О чем говорят женщины» (комедия в 2 действиях, 18+). Начало в 18 час.

27 декабря. Бенефис заслуженного артиста РФ Владимира Громовикова. Нил Саймон. «Последний пылкий влюбленный» (комедия, 16+).