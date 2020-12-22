Думайте о поступлении заранее

Маруся БЫКОВА

При поступлении в вузы успех абитуриента, как правило, зависит от количества набранных баллов по результатам ЕГЭ. Однако выпускники школ могут пополнить количество этих баллов (до 10 дополнительных) за индивидуальные достижения.

Правда, большинство вузов самостоятельно определяют, какие из них они будут учитывать и как оценивать. Поэтому стоит заблаговременно ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных учебных заведений.

Редакция «Красного знамени» собрала для потенциальных студентов все существующие достижения, влияющие на появление лишних баллов. Эта информация непременно пригодится абитуриентам.