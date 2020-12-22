Думайте о поступлении заранее
Маруся БЫКОВА
При поступлении в вузы успех абитуриента, как правило, зависит от количества набранных баллов по результатам ЕГЭ. Однако выпускники школ могут пополнить количество этих баллов (до 10 дополнительных) за индивидуальные достижения.
Правда, большинство вузов самостоятельно определяют, какие из них они будут учитывать и как оценивать. Поэтому стоит заблаговременно ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных учебных заведений.
Редакция «Красного знамени» собрала для потенциальных студентов все существующие достижения, влияющие на появление лишних баллов. Эта информация непременно пригодится абитуриентам.
- Итоговое сочинение — самый простой способ получить допбаллы для абитуриентов. Многие вузы при поступлении учитывают этот критерий. Чтобы вашу работу засчитали, не забудьте упомянуть про нее при подаче документов в вуз: само учебное заведение не обязано предлагать вчерашнему школьнику проверить его сочинение. Распечатывать и приносить сочинение вместе с остальными документами не нужно, учебное заведение возьмет его копию из общей базы.
- Аттестат с отличием — еще один способ заработать дополнительные баллы. Их могут начислить не только за школьный аттестат, но и за диплом колледжа (о среднем профессиональном образовании) с отличием.
- Олимпиады. Статус победителя или призера во Всероссийской олимпиаде школьников дает преимущества при поступлении в вузы — право быть зачисленными на профильный факультет любого вуза без вступительных экзаменов. Учебные заведения могут учитывать достижения и в других олимпиадах, начисляя за них дополнительные баллы. С полным перечнем олимпиад на 2020/21 учебный год можно ознакомиться в приказе Минобрнауки: http://publication.pravo.gov.ru/Document.
- Спортивные достижения. Учесть могут не только интеллектуальные, но и физические таланты абитуриента. Призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и Европы могут вообще поступить без испытаний, если профильным предметом у них будет физкультура. На непрофильной специальности — просто начисляют дополнительные баллы. Их могут получить и обладатели золотого значка ГТО. Чтобы его заслужить, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ГТО: https://www.gto.ru/, затем подать заявку, пройти медосмотр и выбрать удобный центр для сдачи нормативов. В случае успешной сдачи — участнику выдадут удостоверение, которое нужно представить в приемную комиссию.
- Волонтерство. Статус добровольца тоже дает дополнительные баллы, но важно помнить, что со дня окончания волонтерства до поступления в вуз должно пройти не более четырех лет. Подтвердить вашу добровольческую деятельность и стаж могут записи в волонтерской книжке. Их выдают местные волонтерские центры и молодежные организации. Также для получения книжки можно зарегистрироваться на портале «Добровольцы России»: https://dobro.ru/.
- Творческие и интеллектуальные конкурсы — именно там будущие студенты могут повысить свои шансы на поступление. Такие мероприятия вузы нередко проводят сами или учитывают результаты подобных общероссийских мероприятий, например, «Диктанта Победы». Информацию о том, какие конкурсные достижения могут дать дополнительные баллы, ищите на сайте выбранного вуза.