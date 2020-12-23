«Экономическое чудо» из Ельца

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Подводя предварительные итоги уходящего 2020 года, многие предприятия с сожалением прогнозируют экономический спад. Однако руководство Елецкого электромеханического завода — филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» — констатирует рост объемов производства без малого на 30 процентов. В чем секрет успеха, журналист «Красного знамени» выяснил у директора предприятия В. П. Саввина.

Директор Елецкого электромеханического завода — филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» В. П. Саввин.

Лидерство сохранили

Безусловно, «экономическое чудо» местного масштаба возникло не на пустом месте. Елецкий электромеханический завод — одно из российских предприятий по производству средств автоматики и связи для железнодорожного транспорта — остается составной частью ОАО «ЭЛТЕЗА». Эта многопрофильная компания объединила несколько заводов и имеет все технические и технологические возможности для выпуска современного электротехнического оборудования, электронных и микропроцессорных устройств, а также систем управления движением поездов и обеспечения безопасности железнодорожных перевозок. Вдумайтесь, эта российская фирма производит более 8 тысяч наименований изделий!

Без сомнения, для ельчан вхождение в состав ОАО «ЭЛТЕЗА» обернулось экономической стабильностью и получением выгодных заказов. Все это привело к росту объемов производства, дало возможность специалистам завода заниматься новаторством, идти в ногу со временем.

Все последние годы наш электромеханический — лидер в сфере промышленности не только в городе, но и в Липецкой области. Даже в кризисные времена он умудрялся оставаться на плаву и с достоинством выходить из трудных ситуаций. Как результат — в последние годы завод был первым в регионе по росту объемов производства и производительности труда, обойдя по этим показателям даже такого признанного гиганта мирового уровня, как НЛМК. Например, ельчане выпустили и реализовали продукции на 584 миллиона рублей. В этом году, по предварительным подсчетам, тот же показатель составит более 700 миллионов!



Как ельчане стали монополистами

Сегодня Елецкий электромеханический завод выпускает традиционную линейку продукции для железнодорожников: резисторы, выпрямители и преобразователи частоты электротока, а также дроссель-трансформаторы. Последние предназначены для установки на электрифицированных участках железнодорожных путей, их используют, чтобы стыковать системы электрической тяги. Без них стальным магистралям не обойтись. Также они нужны для обеспечения движения поездов в метро и даже трамваев.

На заводе производство дроссель-трансформаторов составляет почти 70 процентов в общем объеме выпускаемой продукции. А с недавнего времени ельчане предлагают потребителям принципиально новый вариант этого изделия — в полимерном корпусе. Заводчане стали единственными в России, кто выпускает такие усовершенствованные устройства.

— Традиционно они комплектовались чугунными корпусами, — терпеливо растолковывает мне суть новинки директор Елецкого электромеханического завода Василий Петрович Саввин. — В эксплуатации изделия из металла требуют особого внимания: их надо постоянно обслуживать, следить за уровнем и состоянием масла внутри, проверять, не поврежден ли корпус. С учетом того, что в трансформаторе находится медь, которая так ценна для любителей сдачи цветных металлов, эти устройства нередко разрушали. Вот и получалось, что защитная оболочка — слабое звено продукции. Поэтому наши специалисты, внимательно следящие за развитием электротехнической промышленности во всем мире, предложили заменить чугун на современный полимер — последнее слово передовой инженерной мысли. И мы решили попробовать такой вариант. За дело взялись начальник конструкторского отдела Сергей Николаевич Оборотов, заместитель директора по производству Татьяна Викторовна Бабайцева, молодой инженер-конструктор, выпускник ЕГУ им. И. А. Бунина Павел Игоревич Тельных и другие наши специалисты…

Заместитель директора по производству Т. В. Бабайцева.



Потребитель —

вся страна

Примерно полтора года ушло у ельчан на поиски нужного решения и разработку идеи. Когда стало понятно, какими характеристиками должен обладать новый корпус, начался подбор предприятия, способного реализовать задумку специалистов завода. После долгих поисков выбор пал на научно-производственное предприятие «Полет» из города Обнинска Калужской области: оно позиционирует себя как производитель наукоемких изделий из композитных материалов, а также стекла и металла. Например, выпускает вагоны метро, кабины локомотивов, обеспечивает современной продукцией нефтегазовую, химическую, строительную отрасли, а также машиностроение и коммунальное хозяйство.

Сотрудничество с калужанами оказалось успешным: укомплектованные обнинскими корпусами дроссель-трансформаторы из Ельца стали еще более надежными и востребованными на рынке. Другого результата и не ожидали — ведь устройство в полимерном корпусе теперь вообще не надо обслуживать. К тому же новая защитная оболочка отвечает самым высоким требованиям экологической безопасности, а, главное, ее невозможно раскурочить и вывести из строя. При этом наш завод дает трехлетнюю гарантию на свое новое изделие, а его эксплуатация и вовсе рассчитана на 30 лет.

Сегодня обновленные елецкие дроссель-трансформаторы широко и повсеместно используются по всей стране на магистралях ОАО «РЖД». Это, по сути, главный стратегический партнер завода. В частности, новая линия Московской железной дороги, проходящая по территории столицы, оснащена елецкими устройствами. Установлены они и на других ж. д. путях столицы и всего региона.

Особо увеличился спрос на это изделие после того, как в стране начались масштабные работы на Восточно-Сибирской стальной магистрали, чтобы придать БАМу, построенному более 45 лет назад, толчок к развитию. Здесь укладываются новые и расширяются уже имеющиеся железнодорожные пути, строятся станции, предприятия, обустраиваются и связываются воедино сухопутные и морские дороги. Поэтому потребность в продукции елецкого завода для Восточной Сибири огромна.

Заинтересовались разработкой ельчан и под землей… В московском метро эти устройства необходимы — только меньшего размера и большей мощности. Для заводчан требование потребителя оказалось приемлемым и выполнимым. Поэтому, уважаемые горожане, будучи в московском метро, испытайте законную гордость — без устройств, сделанных в Ельце мастерами электромеханического завода, подземка бы попросту остановилась…



Разработки для «летающих»

по рельсам

В этом году на предприятии выпущено и отгружено 4500 дроссель-трансформаторов, сформирован портфель заказов на следующий год. Только в январе заводчанам предстоит изготовить их для отправки в Москву 70 единиц. Понятна и более далекая перспектива. Она связана со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Проект был одобрен на самом высоком уровне: он станет настоящим сенсационным прорывом, симбиозом научных разработок, высоких технологий и профессионализма. Судите сами: если сегодня поезд «Сапсан» развивает максимальную скорость до 250 километров в час, то на новой магистрали составы смогут разгоняться до 400 — 600 километров, то есть добраться из Москвы в Санкт-Петербург можно будет за полтора часа, почти как на самолете, только «летящем» по рельсам…

Начало строительства такой магистрали запланировано на следующий год. Ельчане как монополисты выпуска современных дроссель-трансформаторов (кстати сказать, все разработки запатентованы) уже получили большой заказ. Наши специалисты, имеющие богатый опыт в этом производстве, создали устройство согласно пожеланиям и требованиям заказчика и уже отправили на испытания. По мере того, как будет продвигаться строительство супердороги, на заводе начнут осуществлять выпуск новых изделий.



«Газель»

сменит «козлика»

С близкой перспективой развития завода здесь связывают и выпуск ельчанами передвижных электротехнических лабораторий на базе автомобиля «Газель». Предприятие и прежде успешно занимало этот сектор рынка, только тогда ельчане использовали машину размером поменьше — «УАЗ». «Козлики», оборудованные специальной аппаратурой, пользовались у железнодорожников спросом — их было изготовлено и отправлено потребителям около 120. Сегодня изменились требования к обслуживанию железнодорожных магистралей, хотя бы уже потому, что на смену старой технике приходит новая, растет средняя скорость перевозок этим видом транспорта. Поэтому на Елецком электромеханическом заводе решено увеличить объем аппаратуры и технических средств передвижных лабораторий — они будут оснащены, к примеру, даже мобильным подъемным краном, сварочным оборудованием, другими устройствами и аппаратурой для постоянного обслуживания, проведения профилактических работ и даже устранения аварий устройств автоматики и связи на магистралях. Уже в следующем году начнется выпуск опытных образцов мастерских на колесах. А после изучения предложений и замечаний их поставят на поток.



Умеют

смотреть вперед

Несмотря на всевозможные ограничения и проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией, на предприятии смогли сохранить все социальные гарантии для коллектива. При этом необходимо заметить: колдоговор Елецкого электромеханического завода всегда отличался внушительным набором средств социальной поддержки своих работников и по праву считался одним из лучших не только в городе и в области, но и среди предприятий Юго-Восточной железной дороги. Например, здесь в обязательном порядке к отпуску положены выплаты: каждому сотруднику перечисляется 7,5 тысячи рублей на билеты для проезда к месту отдыха и обратно, причем независимо от того, едет сотрудник куда-то или нет. Пенсионеры всегда рассчитывают на оплату зубопротезирования, а молодые мамы в течение трех лет, пока находятся в декретном отпуске с малышом, получают свою ежемесячную зарплату… Кстати, она здесь в этом году равняется почти 37 тысячам рублей.

…Кто-то скажет: мол, хорошо, когда головное руководство перенаправляет большие заказы, а в стратегических парт­нерах — огромная сеть железных дорог. С одной стороны, так оно и есть. Однако, думаю, никто не будет спорить: ведь если бы на заводе довольствовались только тем, что есть и не смотрели в завтрашний день, не работали на перспективу, вряд ли здесь сегодня случилось бы «экономическое чудо» …

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На прошедшей 17 декабря 2020 года пресс-конференции Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что на строительство и модернизацию инфраструктурных объектов Транссиба и БАМа государство выделяет 60 миллиардов рублей.

Именно там при закладке новых железнодорожных путей будет использоваться продукция Елецкого электромеханического завода. А значит, его коллектив и в дальнейшем получит стабильную работу и заказы.